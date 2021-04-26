Evinde ölü bulunan Çiğdem, annesiyle yaşıyormuş



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' yazılı not bıraktığı evinde ölü bulunan Çiğdem Ö.'nün (37), annesinin yanında kaldığı ve zaman zaman da kafasını dinlemek için kendi evine gittiği öğrenildi. Eşinden ayrı yaşayan Çiğdem Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Çiğdem Ö.'den bir süredir haber alamayan annesi kontrol etmek için dün saat 15.30 sıralarında evine gitti. İçeri giren anne, Çiğdem Ö.'yü hareketsiz yatarken buldu. Annenin durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı ileri sürüldü.

2 YILDIR EŞİNDEN AYRI YAŞIYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Çiğdem Ö.'nün yaklaşık 2 yıldır eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı, 4-5 aydır annesinin yanında kaldığı, bazen de kafasını dinlemek için kendi evine gittiği öğrenildi. Çiğdem Ö.'nün eşiyle arasının kötü olması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Öte yandan Çiğdem Ö.'nün cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bir yakınına teslim edildiği ve toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-04-26 16:00:37



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