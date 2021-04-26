'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Alanya’da’

Çanakkale Savaşı dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Antalya’nın Alanya ilçesinde ziyarete açıldı. Mobil müze, vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla geçen yıl 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkan mobil müze İskele Şelale Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Çanakkale Savaşı dönemine ait eşyaların, mektupların ve materyallerin sergilendiği mobil müzede belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri yer alan müze vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak sergilen müze, saat 18.00’a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

“Müzenin tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır”

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, “ Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 2 Temmuz 2020 Perşembe gününden itibaren yola çıkmış ve 81 ilimizde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 26 Nisan 2021 tarihinde saat 18.00 da kadar İskele Meydanı’nda halkımızın ziyaretine açık olacak. Hedef Kitle Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanmaktadır” dedi.

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