Kemer’de çocuk ve gençlik bandosu kuruluyor

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Kemer Belediyesi bünyesinde Çocuk ve Gençlik Bandosu kuruluyor.Çocukların ve gençlerin zorlu geçen pandemi sürecinde sosyal aktivitelere katılmasını hedefleyen projede Çocuk ve Gençlik Bando’suna 10 ile 18 yaş arası öğrenciler başvurabiliyor.

Enstrüman eğitimleri başvurularının bizzat Kemer Belediyesine yapılacağı belirtildi. Kemer Belediyesi Çocuk ve Gençlik Bando’sunda verilecek olan yan flüt, klarnet, saksafon ve trompet derslerinin tamamen ücretsiz olacağı kaydedildi. Eğitimlerin, orkestra şefi Furkan Üstündağ tarafından, pandemi tedbirleri alınarak verileceği ifade edildi.

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