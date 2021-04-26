Çekirge üretim merkezinde çıkan yangında anaç böcekler tamamen yandı Fabrikadaki hasar 2 milyon lirayı buldu

Antalya'da bulunan çekirge üretim merkezinde Pazar günü çıkan yangında, kurt ve hamam böceklerinin olduğu alan tamamen yandı.

Antalya’nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında üretim alanlarının yüzde 60’ını kaybettiklerini dile getiren işletme sahibi Selami Gökgöl, çekirgelerin olduğu bölümde sorun olmadığını, canlı yem, kurt ve hamam böceklerinin anaçlar dahil tamamının yandığını, yeniden üretim yapabilmek için satış yaptıkları yerlerden ürünleri geri istediklerini söyledi.



“Anaç hayvanları, sattığımız yerlerden temin edeceğiz”

18 senedir böcek üretimi yaptığını kaydeden Selami Gökgöl, “Burası, Türkiye’nin ilk ve tek çekirge üretim merkezi. Bulunduğumuz ortamda plastik ve ahşap raflarımız vardı. Bu kutularda kurtlar ve böcekler bulunuyordu. Plastik ve ahşap olunca alevler hız kazandı. Bina hasarımız 150 bin civarında ama asıl hasar, içindeki canlılarla birlikte 2 milyona yakın bir kayıp söz konusu. Çekirge tarafında sorun yok. Üretimimizde yüzde 60 oranında kayıp oldu” diye konuştu. Burada üretilen ürünleri, hayvanat bahçesine verdiklerini ifade eden Selami Gökgöl, “Anaçları kimden, nerden, nasıl buluruz onun çalışmasına başlayacağız. Satış yaptığımız yerler, tekrardan bize ürünlerimizi iade etmeye çalışacaklar. Elimize ürün geldiğinde ivedilikle üretime başlayacağız. Üretim yapabilmek için hiçbir anaç kalmadı” dedi.



“Yılbaşından önce satış yapmamız imkansız”

Anaçlar geldikten sonra bile üretim için belirli bir süreye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Selami Gökgöl, “Burada en büyük sıkıntı anaçlar gelse bile bu hayvanların bir çiftleşme süresi var. Yumurta bırakma süreleri var. Hayvanların düzenli bir şekilde yumurta vermeleri için gerekli koşulların sağlanması gerekir. Hayvanın ihtiyacı olan koşulların sağlanıp, sistemin oturması için bir süre gerekiyor. Yumurtayı verdikten sonra, bir kuluçka ve yumurtadan çıkma süresi var. Satış konumuna gelebilmesi için, bir süreye ihtiyacımız var. Burada aylardan bahsediyoruz. Buradan üretilecek olan ürün, yılbaşından önce satışı imkânsız gözüküyor” şeklinde konuştu.



“Müşterilerimiz bize destek olmak için çekirge siparişi veriyor”

Müşterilerinin destek için çekirge siparişi verdiğini dile getiren Selami Gökgöl, “Yangın olduğu andan bu yana müşterilerimizden yoğun bir telefon aldık. Üzüntülerini paylaştılar. Müşterilerimizin bize en büyük desteği, canlı yem türlerimizi yangında kaybetmemiz nedeniyle, kendileri çekirge alımı ile bizlere destek vereceklerini ifade ettiler. Bugün gönderilmesi gereken ürünlerde iptal edilerek, onun yerine çekirge gönderimi yapılacak” dedi.

Gözyaşları içerisinde kalan böcekleri kurtarmaya çalışan eşi Funda Gökgöl ise “Bir yerden başlamamız lazım. İnsanlar güvenilir yerlerden ürün almak istiyorlar. Burada bunlar meyveyle besleniyordu. Merdiven altında neyle yetiştiği belli olmayan ürünler almak istemiyorlar. Bildikleri yerden almak istiyorlardı” şeklinde konuştu.

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