Antalyasporlu yüzücüler milli takım için kulaç attı

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Antalyaspor yüzme takımından 7 sporcu milli takım için kulaç attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş, Uzun Kulvar 50 metre Milli Takım Seçme Müsabakaları 2225 Nisan 2021 tarihleri arasında Edirne’de yapıldı. Antalyaspor yüzme takımından 7 sporcu, 13+ (2008) kadın ve 15+ (2006) erkekler kategorisinde müsabakalara katıldı. Sporcuların var gücüyle mücadele etmeleri ve milli takıma girebilmek için en iyi performanslarını göstermeleri, ailelerini, antrenörlerini ve Antalyaspor camiasını gururlandırdı. Kendilerine ait eski derecelerini geliştiren sporcular değerlendirme sonuçlarını bekleyecek.



Müsabakalara Antalyaspor adına Azra Karabulut, Deniz Efe, Gülin Naz Ünalmış, İpek Derin Eğin, Talya Erdoğan, Evin Layra Gürdal ve Poyraz Şan Aşkın katıldı.

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