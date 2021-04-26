Melek İpek tahliye oldu

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Antalya'da geçtiğimiz 8 Ocak tarihinde evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kaldıktan sonra eşi Ramazan İpek’i (36) av tüfeği ile vurarak öldüren Melek İpek(31), 108 gün sonra tahliye oldu.

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