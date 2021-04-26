Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Antalya'da kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 07 LLR 83 plakalı traktörüyle Akseki ilçesine giden Mustafa Şen (69), ehliyeti olmadığı için iddiaya göre dönüşte Hazıobası uygulama noktasından geçmemek için ara yollardan Çavuşköy Mahallesi'ne saptı. Manavgat ilçesi Aralar mevkiinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Şen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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