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Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil

DHA

Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil


ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırladıkları iddia edilen 6 sanığın yargılandığı davada, yeni deliller ortaya çıktı. 4 Mayıs'ta görülecek duruşma öncesi mahkeme dosyasına gizlice kaydedilen yeni ses kaydı girdi.
31 Mart 2019'daki yerel seçimden 2 gün önce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'Cumhur İttifakı' adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Berlin'deki sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydında, 'Şimdi biz ne yapacağız, biz ikiliüçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde' sözleri yer aldı.
Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek, montajlandığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan günü operasyon düzenledi ve olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu iddia edilen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Niyazi Ateş ise 25 gün sonra yapılan itiraz sonucu adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
SANIKLARA 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Türel'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Antalya 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şikayetçi olarak Ebru Türel yer alırken, sanık olarak da tutuklu Niyazi Ateş'in yanı sıra, babası Maksut Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek, Böcek'in seçim kampanyasında görev alan İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül yer aldı. İddianamede, Niyazi Ateş'in 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek' suçundan, diğer 5 şüphelinin ise 'kayda alınan konuşmaları yayınlamak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
MONTAJ KAYIT NASIL HAZIRLANDI
Cep telefonu hatlarına yönelik HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, "Şüpheliler Niyazi Ateş, Maksut Ateş, Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in 20 Mart 2019 günü bir araya geldiklerinin sinyal bilgilerinden tespit edildiği, 17.39 ile 22.02 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi'nde bulundukları tespit edilmiştir" denildi. Suçun sabit olduğunu ve şüphelilerin bu suçu işlediğini belirten savcılıkça şunlar kaydedildi:
"Şüpheli Niyazi Ateş'in müştekinin organize ettiği aleni olmayan 18 Mart 2019 tarihindeki bir parti toplantısına katıldığı, bu parti toplantısında müştekinin yapmış olduğu konuşmaları kaydettiği, kaydetmiş olduğu bu konuşmaları babası Maksut Ateş'e ilettiği, şüpheli Maksut Ateş'in bu kayıtları evine gelen diğer şüpheliler Mustafa Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'e teslim ettiği, hukuksuz olarak yapılan bu kayıtları şüpheliler Gökhan Böcek ve Cemil Böcek'in, diğer şüpheliler İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül'e verdikleri, bu şüphelilerin de kayıtlar üzerinde oynama yaparak iki kaydı bir araya getirip 1 dakika 15 saniyelik bir konuşma olarak 29 Mart 2019 tarihinde internet ortamında yayınladıkları sabit olmakla bu suçu işledikleri anlaşılmıştır."
PAZARLIĞI GİZLİCE KAYDETTİLER
Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Mayıs'ta görülecek duruşma öncesi, dava dosyasına '4 Nolu materyal' olarak 49 dakikalık yeni ses kaydı girdi. Ebru Türel'in, Niyazi Ateş tarafından gizlice çekilen ses kaydını teslim almak üzere gidilen toplantının ses kayıtları, ilgili mahkemenin dosyasında 13 sayfalık ek delil olarak yer aldı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nde Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olan Cemil Böcek'in bilgisayarında ele geçirilen bu ses kaydında, Gökhan Böcek, sanıklar Niyazi Ateş ve babası Maksut Ateş ile Ebru Türel'in ses kaydının nasıl montajlanacağını görüşüyor. Ses kaydının tapelesinde Maksut Ateş, Muhittin Böcek'in kendisinden daha önce yardım istediğini, kendisi AK Parti'li olmasına rağmen, Menderes Türel'in Kürtlere yakın olması ve Muhittin Böcek'in kendisi gibi Kürt düşmanı olmasından dolayı CHP'ye destek vereceğini söylüyor. Oğul Gökhan Böcek'in ise Ateş'in bu sözlerini 'Hı, hı' diye tasdik ettiği tapeye yansıyor.
Ebru Türel'in ses kaydını alan Niyazi Ateş, kendisinin 30 kişilik AK Parti seçim ekibinin içinde yer aldığını ve ses kaydını özel bir toplantıda gizlice elde ettiğini bu ses kaydında detaylıca anlatıyor. Babası Maksut Ateş ise bunun bir suç olduğu konusunda Gökhan Böcek'i uyararak, ses kaydının yayılmasında dokunulmazlığı olan milletvekillerini kullanmalarını öneriyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-04-27 09:01:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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