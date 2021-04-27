Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da konuştu “Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek” “Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da konuştu “Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek” “Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı”

İHA

Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da konuştu “Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek” “Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı”

Antalya’da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Perşembeden itibaren uygulanacak olan kapanmadan turistler muaf olacak. Geçen yıl Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı. Şu ana kadar 10 bin üzerinde işletme Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu” sözlerine yer verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bir otelde düzenlenen TürkiyeUkrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısında konuştu. Bakan Ersoy toplantı öncesinde Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko ile basın açıklaması yaptı. Bakan Ersoy konuşmasında, “Ukrayna ile İkili ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Ukrayna ile uzun yıllardır süre gelen dostluğumuz son dönemde daha da kuvvetlendi. Bu kapsamda birçok alanda bilgilerimizi paylaştık. Ukrayna her alanda olduğu gibi bizim turizm alanında da önemli bir stratejik partnerimiz. Mart 2017’de imzalanan vize muafiyeti anlaşması kapsamında 2 ülke arasında pasaportsuz, karşılıklı seyahat imkanlarının oluşması ülkelerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirmektedir” açıklamasına yer verdi.

"Misafirlerimizi risklerden en uzak tutacak bir turizm sertifikasyon sistemi kurduk"
Ukrayna’ya salgın döneminde turizm alanında verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Bakan Ersoy, “Ukraynalı misafirlerimiz ülkemizde kaldıkları süre sarfında etkileyici bir deneyim sunabilmek için tüm kurumlarımız ile ortak çalışma yürütüyoruz. Misafirlerimizi risklerden en uzak tutacak bir turizm sertifikasyon sistemi kurduk. Amacımız iki ülke vatandaşlarının tarihsel ve kültürel olarak birbirini tanımasıdır. Karşılıklı olarak turizmi geliştirme ajanslarının karşılıklı olarak bundan sonra daha yakın çalışacağını müjdesini vermek istiyorum. Türkiye ve Ukrayna halkı birbirini tanıdıkça daha da bir yakınlık duymaktadır. Ülkemize yerleşen pek çok Ukrayna dostlarımızı canı gönülden kucak açmaktayız” dedi.

"Kısıtlamalar turistleri kapsamayacak"
Perşembe akşamından itibaren uygulanacak olan tam kapanma sürecinden de bahseden Bakan Ersoy, “Türkiye’de 1 yıldır süredir belli kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kısıtlamalar kısmı olarak uygulanıyordu. 1 aydır yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma şeklinde uygulanacak. Kısıtlamalar turistleri kapsamayacak. Bu süreçte turistleri hiçbir zaman kapsamadı. Müze ve ören yerlerimiz onlar için açık olacak. Türkiye’de turist olmak avantajlı oluyor. Otellerimiz içerisinde Güvenli Turizm Sertifikasyonları var. Çok iyi bir sertifikasyon programı var. Bu sene kriterleri 152’ye çıkardık. Daha fazla kural koyduk. Otellerin tamamı denetleniyor. Ayda en az 4 kere otellerimiz denetleniyor. 3 tanesi haber verilmeden denetleniyor. Türkiye genelinde turizm çalışanlarının hepsini aşılıyoruz. Mayıs sonuna kadar personel aşılanmış olacak. Geçen yıla oranla Türkiye turizm hizmetleri çok daha kontrollü ve daha sağlıklı olarak hizmet sunacak. Türkiye’ye tatile gelip ülkesine dönen turistlerde covid bulunma ihtimali çok çok düşük çıktı. 10 binlerle ifade edilecek şekilde düşük çıktı. 10 bin üzerinde işletmenin Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu” açıklamasına yer verdi.

"Gerçekten burada sertifikalı otelleri de gördük"
Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko ise açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“Türkiye ile aramızda sıcaklık hissediyorum. Geçen yıl bir toplantı oldu, uluslararası bir toplantı, bizim meslektaşlarımız buraya ziyaret etti. İmzaladı, çeşitli bu işbirliği sonuçları gerçekten görülüyor. Salgın sadece mücadele anlamı değil, fırsat anlamı olarak değerlendirmek istiyoruz. Turizm işbirliğinin gelişmesi için belki gerçekleşen tedbirleri indirebiliriz turistler daha akıcı bir şekilde gelebilecekler. Gerçekten burada sertifikalı otelleri de gördük. Çok memnun oldum. Sadece Antalya’da ve özellikle Antalya’da turistlerimizi etkileyebilecek birçok tarihi eserler var. Bu konuyla ilgili deneyim alışverişi yapabiliriz. Kendimizi daha iyi anlayabiliriz. Ukrayna dilinde rehberlerin olması yararlı, yeni Ukrayna Türkiye seferleri artırılacak. Bundan da memnunum. Ukrayna’ya ziyaret eden Türk ziyaretçi azaldı.”
Toplantı sonrası iki ülke ortak niyet beyanı imzalanarak çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
YEREL HABERLER Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Antalya’nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı artışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Antalya’nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı ...
PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak
YEREL HABERLER PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, ...
Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi numarasını dağıttı
YEREL HABERLER Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi ...
Gençlere yeni vizyon
YEREL HABERLER Gençlere yeni vizyon
Esnaf Kepez’de verilen destekten memnun
YEREL HABERLER Esnaf Kepez’de verilen destekten memnun
Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
YEREL HABERLER Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5)
Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Melek İpek: "Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. En çok çocuklarımı özledim"
YEREL HABERLER Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu Eşi ...
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (4)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (4)
107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu anlar Tahliyesine karar verilen Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde birbirlerine sarıldı
YEREL HABERLER 107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek ...
Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki kızına sarılıp uyuyacak"
YEREL HABERLER Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (2) - ...
Melek İpek’e tahliye Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Mahkeme, “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” hükmü gereğince Melek İpek’in tahliyesine karar verdi
YEREL HABERLER Melek İpek’e tahliye Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Melek İpek tahliye oldu
YEREL HABERLER Melek İpek tahliye oldu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi iki kardeşten biri tutuklandı
Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi
YEREL HABERLER Melek İpek'in 6 yıla kadar hapsi istendi