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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da elektrik tüketimi 2020’de yüzde 13,7 düştü

İHA

Antalya'da elektrik tüketimi 2020’de yüzde 13,7 düştü

AEDAŞ’ın Yılın Enleri2020 Raporu’na göre dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde elektrik tüketimi Antalya’da yüzde 13,7, Burdur’da yüzde 2,9 ve Isparta’da yüzde 3 oranında geriledi. Bu düşüşte başta turizm tesisleri olmak üzere ticarethane abonelerinin, alınan tedbirler kapsamında uzun süre kapalı kalması etkili oldu. 2020 yılında üç ilde ticarethane abonelerinin elektrik tüketimindeki düşüş ortalama yüzde 30’u buldu.
2020 yılında hizmet bölgelerindeki meskenlerin elektrik tüketiminin yüzde 7,5, tarımsal abonelerin yüzde 14, sanayinin ise yüzde 14 arttığına dikkat çeken AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Bu zorlu süreçte abonelerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için tüm tedbirleri hızla alarak uygulamaya koyduk” dedi.
Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), “Yılın Enleri” Raporu’nun 2020 verilerini açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bölgedeki elektrik tüketimi yaklaşık ortalama yüzde 11 gerilerken bu düşüşte başta turizm tesisleri olmak üzere pek çok ticarethanenin yıl içerisinde uzun süre kapalı kalması etkili oldu. Düşüş Antalya’da yüzde 13,7, Isparta’da yüzde 2,9 ve Burdur’da yüzde 3 olarak gerçekleşti. 2019 yılında 3 ilin toplam tüketimi 9 milyar 963 milyon kilovatsaat (kWh) iken 2020 yılında bu rakam 8 milyar 875 kWh’a indi.

“Ticarethane abonelerinin tüketimi yüzde 30 geriledi”
Yılın Enleri2020 Raporu’nu değerlendiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “2020 yılı dünya için çok farklı bir dönem oldu. Bu dönemde evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamaları özellikle mesken abonelerimizin elektrik tüketim rakamlarına yansıdı. Bölgemizdeki mesken abonelerinin elektrik tüketimi 2019 yılında 3 milyar kWh düzeyinde iken 2020 yılında bu rakam yüzde 7,5’lik artışla 3 milyar 248 milyon kWh’a çıktı. Aynı dönemde tarımsal sulama abonelerimizin elektrik tüketimi yüzde 14, sanayi abonelerimizin tüketimi de yine yüzde 14 oranında arttı. Ayrıca ticarethanelerin, turizm tesislerinin kısıtlamalar nedeniyle uzun süre çalışmaması bu abone grubunun tüketiminde ciddi bir düşüş getirdi. 2019 yılında toplam tüketimleri 5 milyar kWh olan ticaret abonelerinde bu rakam yüzde 30 düşüşle 3 milyar 532 milyon kWh’a geriledi. Bu da genel tüketim rakamlarını aşağıya çekti” diye konuştu.

“En büyük düşüş Kemer, Manavgat ve Serik’te”
AEDAŞ’ın her yıl düzenli olarak açıkladığı Yılın Enleri Raporu’nda, Antalya, Burdur ve Isparta’nın ilçelerindeki tüketim rakamlarına da yer verildi. Buna göre Antalya’nın en kalabalık ilçelerinden olan ve en yüksek elektrik tüketiminin görüldüğü Muratpaşa’da elektrik tüketimi 2019 yılına göre yüzde 5,6 gerileyerek 1 milyar 408 bin kWh’tan 1 milyar 329 bin kWh’a indi. En düşük tüketimin olduğu ilçe ise 2020 yılında da değişmedi. Isparta Yenişarbademli’de 2019 yılında 2 milyon 167 bin kWh olan tüketim, 2020’de yüzde 1,6 gibi küçük bir artışla 2 milyon 203 bin kWh’a ulaştı.
2019 yılına göre 2020 yılında elektrik tüketiminin en fazla düştüğü ilçeler ise yüzde 37,3 ile Kemer, yüzde 35,2 ile Manavgat ve yüzde 24,4 ile Serik oldu. Pandemi nedeniyle turizm sektöründe yaşanan kayıplar ve otellerin uzun süre kapalı kalması bu ilçelerin elektrik tüketimini ciddi oranlarda aşağıya çekti. Raporda ilçelerin yanı sıra “tüketimin dip ve zirve yaptığı günler” de paylaşıldı. Buna göre 2019 yılında yılın en düşük tüketimi 17 Kasım Pazar (18.778 MWh) günü yaşanırken en yüksek tüketim 27 Ağustos Salı (42.640 MWh) günü gerçekleşti. 2020 yılında en düşük tüketim 24 Mayıs Pazar günü gerçekleşirken bölgedeki en yüksek tüketim ise 7 Ağustos Cuma (36.895 MWh) günü oldu.

“20132020 yılları arası 1.69 milyar TL’lik yatırım yapıldı”
Yılın Enleri Raporu’nda AEDAŞ’ın özelleştirme sonrasında bölgeye yaptığı yatırımlar ve sonuçları da paylaşıldı. Buna göre pandemi sürecinde şirket, bölgeye 370 milyon TL’lik yatırım yaptı. Özelleştirmenin tamamlandığı 2013 yılından 2020 yılı sonuna kadar yapılan yatırımların toplamı ise 1 milyar 690 milyon TL’yi buldu. AEDAŞ’ın bu çalışmaları, arıza kesinti ve sürelerinde iyileşmeleri de beraberinde getirdi. 2013 yılında 96 bin olan toplam arıza sayısı yüzde 76’lık bir iyileşme ile 2020 yılı sonunda 22 bin 718’e indi. Aynı dönemde arıza sürelerinde ise yüzde 72’lik bir iyileşme sağlandı. 2019 ile 2020 yılı rakamları kıyaslandığında ise arıza sayısında yüzde 21, arıza süresinde ise yüzde 27’lik bir iyileşme yakalandı. Bu arada 2013 yılında toplam 1 milyon 803 bin abonesi olan AEDAŞ’ın abone sayısı da yüzde 25,6 artarak 2020 yılı sonunda 2 milyon 261 bine ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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