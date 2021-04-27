Ukraynalı çift iki ayda, ikinci kez Likya Yolu'nda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı çift iki ayda, ikinci kez Likya Yolu'nda

DHA

Ukraynalı çift iki ayda, ikinci kez Likya Yolu'nda


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'ya mart ayında ilk kez gelerek, Likya Yolu'nda yürüyen Ukraynalı İrina Velikanova (41) ve Taras Surzhyehyn (40) çifti, hayran kaldıkları bu yolda yürümek için bir ay sonra tekrar Türkiye'ye geldi. Çift iki ay içinde ikinci kez Likya Yolu yürüyüşüne çıktı.
Altın ve takı tasarımcısı İrina Velikanova ile bir inşaat şirketinde yönetici olarak çalışan eşi Taras Surzhyehyn, bu yılın mart ayında Likya Yolu'nda yürümek için Antalya'ya geldi. Antalya'dan otobüsle Fethiye'ye geçen çift, buradan başlayarak bir hafta boyunca AntalyaMuğla sınırını çizen Eşen Çayı'na kadar yürüdükleri Likya Yolu'na hayran kaldı. Ukrayna'ya dönen çift, işlerini ayarlayarak, iş yerlerinden 20 gün izin aldı ve tekrar Türkiye'ye geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den uçakla Antalya'ya gelen çift, Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nden başlattıkları ikinci Likya Yolu yürüyüşünde Demre ilçesine geldi.
İrina Velikanova, "İlk kez mart ayında yürüdüğümüz Likya Yolu'na hayran kaldık. O kadar muhteşem doğa, tarih ve dünyanın en güzel insanları ile karşılaştık ki 'hemen gelelim' diye karar aldık. Bu kez Göynük'ten başlayarak, Finike'ye kadar yürüdük. Finike'den Demre'ye kadar otobüsle geldik. Demre'den Patara'ya kadar toplam 12 gün yürümüş olacağız. 12 günde 220 kilometre yol yürüyeceğiz. Patara'dan otobüsle Fethiye'ye kadar giderek, Ölüdeniz'de bir hafta çadır kampı yaparak, tekrar uçakla Antalya'dan Kiev'e döneceğiz. Ama bu yolda yürümeye gelmeye devam edeceğiz. Belki sonbaharda arkadaşlarımızla geleceğiz. Türkiye çok güzel bir ülke. Güvenlik sorunu yok. Geceleri çadırda kalıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık. Türk insanı çok içten ve cana yakın. Konuksever, yardımsever. Likya Yolu kadar muhteşem bir yürüyüş yolu dünyada yok. Her tarafı tarih dolu, doğa ve deniz muhteşem. İklim çok güzel. İnsanı büyüleyen bir yol" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-04-27 11:21:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da elektrik tüketimi 2020’de yüzde 13,7 düştü
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik tüketimi 2020’de yüzde 13,7 düştü
Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
YEREL HABERLER Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da konuştu “Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek” “Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm ...
Antalya’nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı artışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Antalya’nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı ...
PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak
YEREL HABERLER PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, ...
Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi numarasını dağıttı
YEREL HABERLER Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi ...
Gençlere yeni vizyon
YEREL HABERLER Gençlere yeni vizyon
Esnaf Kepez’de verilen destekten memnun
YEREL HABERLER Esnaf Kepez’de verilen destekten memnun
Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
YEREL HABERLER Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5)
Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Melek İpek: "Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. En çok çocuklarımı özledim"
YEREL HABERLER Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu Eşi ...
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (4)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (4)
107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu anlar Tahliyesine karar verilen Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde birbirlerine sarıldı
YEREL HABERLER 107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek ...
Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki kızına sarılıp uyuyacak"
YEREL HABERLER Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (2) - ...
Melek İpek’e tahliye Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Mahkeme, “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” hükmü gereğince Melek İpek’in tahliyesine karar verdi
YEREL HABERLER Melek İpek’e tahliye Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Melek İpek tahliye oldu
YEREL HABERLER Melek İpek tahliye oldu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı