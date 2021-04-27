'Masada kalacağı' söylenen böbrek nakilli kalp hastası, Antalya'da sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Masada kalacağı' söylenen böbrek nakilli kalp hastası, Antalya'da sağlığına kavuştu

DHA

'Masada kalacağı' söylenen böbrek nakilli kalp hastası, Antalya'da sağlığına kavuştu


Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- TRABZON'da yaşayan böbrek nakilli kalp hastası Ayşe Kaya (57), Antalya'da ameliyatsız mitraklip yöntemiyle sağ kalp kapakçığı onarılarak sağlığına kavuştu. Ayşe Kaya'nın işlevini yerine getirmeyen böbreği de bu tedaviyle düzeldi. Ayşe Kaya, "Hiçbir doktor beni ameliyat etmeye cesaret edemedi. Masada kalacağımı söylediler" dedi.
Trabzon'da yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Kaya'nın, 29 yıl önce kalbinin sol kapakçığı değiştirildi. 3 yıl önce kalp hastalığına bağlı böbrek yetmezliği gelişen Kaya, son 1 ayda diyalize girmeye başladı. Böbrek nakli yapılması gerektiği söylenen Kaya, iki ay önce Antalya'ya gelerek özel bir hastaneye başvurdu. Ayşe Kaya'nın kızı Züleyha Kaya Dülger'in (33) eşi Abdul Dülger (38) kayınvalidesine böbreğini vermek isteyince, tetkikler yapıldı. Damadının böbreğinin uygun olması üzerine Ayşe Kaya, iki ay önce böbrek nakli oldu. Ancak nakledilen böbreğin, kalp kapakçığında sorun nedeniyle işlevini sürdüremediği belirlendi.
'MASADA KALIRSIN' DENİLDİ
Ayşe Kaya, bu kez böbrek nakli olduğu Antalya'ya gelerek, aynı hastanenin Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu. Doktor Öğretim Üyesi İsmail Ateş, yaptığı kontrolde hastanın kalbinin sağ kapakçığında kaçak olduğunu ve cerrahi olarak değiştirilmesi gerektiğini tespit etti. Yüksek riskli bir hasta olduğu için cerrahi branşların cerrahi yaklaşım önermemesi üzerine Dr. İsmail Ateş, kasıktan girilerek uygulanan mitraklip yöntemiyle hastanın sağ kalp kapakçığını onardı. Ayşe Kaya, iki gün sonra da taburcu edildi.
CERRAHİ ÖNERİLMEDİ
Dr.  Öğretim Üyesi İsmail Ateş, Ayşe Kaya'nın kendisine başvurduğunda kalp kapakçığındaki kaçaktan kaynaklı iki ay önce nakledilen böbreğin işlevini yerine getiremediğini belirtti. Hastanın 29 yıl önce kalbin sol kulakçık ve karıncık arasındaki mitral kapağının değiştirildiğini kaydeden Dr. Ateş, "Hastamız iki ay önce böbrek nakli olmuştu ancak bu kez de kalbinin sağ kapakçığında kaçak olduğu için, nakledilen böbrekte ciddi kontrol bozukluğu oluşmuştu" dedi.
Hastanın kalp kapakçığının cerrahi olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Dr. Ateş, "Ancak hasta yüksek riskli olduğu için cerrahi branşlardan cerrahi yaklaşım önerilmedi. Bunun üzerine biz de hastanın kalp kapakçığını genel anestezi altında mitraklip yöntemiyle ameliyatsız olarak yaklaşık 1,5 saat süren bir işlemle tamir ettik" diye konuştu.
İşlemden hemen sonra nakledilen böbreğin fonksiyonlarının normal çalışmaya başladığını vurgulayan Dr. Ateş, hastanın iki gün sonra da taburcu edildiğini söyledi.
HİÇBİR DOKTOR CESARET EDEMEDİ
Yıllardır kalp hastası olduğunu ve 3 yıldır böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gördüğünü belirten Ayşe Kaya, iki ay önce damadı Abdul Dülger'in donör olmasıyla böbrek nakli ameliyatı olduğunu söyledi. Nakilden sonra böbrek fonksiyonlarının düzelmemesi üzerine başvurduğu doktorların, 29 yıl önce ameliyat olduğu kalbinin diğer kapakçığında da sorun olduğunu söylediklerini belirten Kaya, "Ama hiçbir doktor beni ameliyat etmeye cesaret edemedi. Masada kalacağımı söylediler" ifadelerini kullandı.
Trabzon'dan Antalya'ya gelerek böbrek nakli olduğu hastaneye başvurduğunu ifade eden Kaya, kendisini sağlığına kavuşturan Kardiyoloji Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi İsmail Ateş için, "Allah ondan bin defa razı olsun. Allah onu hiç bunaltmasın. Çok şükür bana bir hayat bağışlandı. Son nefesime kadar duacıyım" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR
2021-04-27 11:31:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı çift iki ayda, ikinci kez Likya Yolu'nda
YEREL HABERLER Ukraynalı çift iki ayda, ikinci kez Likya Yolu'nda
Antalya'da elektrik tüketimi 2020’de yüzde 13,7 düştü
YEREL HABERLER Antalya'da elektrik tüketimi 2020’de yüzde 13,7 düştü
Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
YEREL HABERLER Antalya'da 'Süper Ay' manzarası
Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
YEREL HABERLER Doğa harikası kanyonlar turist bekliyor
Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da konuştu “Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek” “Türkiye’ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Mayıs sonuna kadar tüm turizm ...
Antalya’nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı artışını sürdürüyor
YEREL HABERLER Antalya’nın 100 bin kişide görülen vaka sayısı ...
PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, yakınlarını kaybetmek ve virüs bulaştırmak
YEREL HABERLER PSD Hattı'nı arayanların en büyük korkusu, ...
Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi numarasını dağıttı
YEREL HABERLER Belediye başkanı, tam kapanma için vatandaşa şahsi ...
Gençlere yeni vizyon
YEREL HABERLER Gençlere yeni vizyon
Esnaf Kepez’de verilen destekten memnun
YEREL HABERLER Esnaf Kepez’de verilen destekten memnun
Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
YEREL HABERLER Yasa dışı ses kaydı davasına yeni delil
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (5)
Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Melek İpek: "Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. En çok çocuklarımı özledim"
YEREL HABERLER Melek İpek baba ocağında gözyaşlarına boğuldu Eşi ...
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (4)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (4)
107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu anlar Tahliyesine karar verilen Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içerisinde birbirlerine sarıldı
YEREL HABERLER 107 gündür beklenen kavuşmada duygu dolu ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye - Ek ...
Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki kızına sarılıp uyuyacak"
YEREL HABERLER Avukat Ahmet Onaran: "Melek İpek, 107 gün sonra iki ...
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (3)
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'e tahliye (2) - ...
Melek İpek’e tahliye Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten yargılanan Melek İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu Mahkeme, “meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez” hükmü gereğince Melek İpek’in tahliyesine karar verdi
YEREL HABERLER Melek İpek’e tahliye Eşi Ramazan İpek’i öldürmekten ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Melek İpek tahliye oldu
YEREL HABERLER Melek İpek tahliye oldu