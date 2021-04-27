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Bu hastaneden hasta sevk edilmeyecek İçerisinde tüm bölümler olup son teknolojiyle donatılacak hastanede, sağlık profesyoneli hekimler görev yapacak İnşaatına başlanan bin 48 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi, 2023 yılında tamamlanacak İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: “Bu tesisisin içerisinde son teknolojiler, sağlık profesyoneli hekimlerimiz ve ilgili bölümler tümüyle olmuş olacak ve hastalar başka yerlere sevk edilmeyecek” “Sağlık turizmine bir ivme kazandıracağını ümit ediyorum”

İHA

Bu hastaneden hasta sevk edilmeyecek İçerisinde tüm bölümler olup son teknolojiyle donatılacak hastanede, sağlık profesyoneli hekimler görev yapacak İnşaatına başlanan bin 48 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi, 2023 yılında tamamlanacak İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: “Bu tesisisin içerisinde son teknolojiler, sağlık profesyoneli hekimlerimiz ve ilgili bölümler tümüyle olmuş olacak ve hastalar başka yerlere sevk edilmeyecek” “Sağlık turizmine bir ivme kazandıracağını ümit ediyorum”

Antalya’nın Kepez ilçesine 373 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacak bin 48 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesinin inşaatı devam ediyor. İçerisinde tüm bölümlerin olacağı hastanenin 9 Nisan 2023 yılında tamamlanacağını bildiren İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Bu tesisisin içerisinde son teknolojiler, sağlık profesyoneli hekimlerimiz ve ilgili bölümler tümüyle olmuş olacak ve hastalar başka yerlere sevk edilmeyecek” dedi.
Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 373 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulması planlanan Antalya Şehir Hastanesinin 19 Mart 2021 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlandı. Konum itibariyle şehir ve denizi gören hastanenin 2023 yılı Nisan ayında tamamlanması bekleniyor. Kapasitesiyle dikkat çeken hastanede, genel hastanenin 155 yatak kapasitesinin yanı sıra, 92 çocuk, 91 ortopedi/nöroloji, 100 kadın doğum, 100 KVC, 100 onkoloji, 30 FTR, 20 psikiyatri, 246 yoğun bakım ve 114 diğer yatak kapasiteleriyle toplam yatak kapasitesi bin 48 olacak. Ayrıca hastanede; 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu ile hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında 2 bin 38 Adet açık ve 891 kapalı olmak üzere, toplam 2 bin 929 araçlık otopark alanı yer alacak.

“Sağlık turizmine bir ivme kazandıracağını ümit ediyorum”
İnşaat çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür hastanenin, 9 Nisan 2023 tarihinde tamamlanacağını bildirdi. Şehir hastanesinin sağlık turizmi açısından önemine değinen Hülür, “İlimiz, sağlık turizmi açısından hem Asya hem Avrupa ülkelerinin tercih ettiği bir bölge. Birçok tedavide tercih edilen bir il. Özellikle burada yapılacak kompleksin içerisinde birçok bölümler bulunmakta. Onkoloji hastanesi, kardiyovasküler cerrahi, ortopedi, kadın doğum, çocuk, kapalı psikiyatri, ameliyathaneleri, yoğun bakımları ile tam donanımlı bir hastane olacak. Hem yabancı hastalarımızın hem kendi vatandaşlarımızın başka bir birime gitmeden, başka bir binalara, şehirlere gitmeden burada tüm tedavilerini alabilecekleri bir yapısı olacak. Dolayısıyla sağlık turizmine ilimizde bir ivme kazandıracağını ümit ediyorum” dedi.

“Bölgede kalkınma sağlar”
Hülür, bin yataklı bir hastaneye ortalama 35 bin ile 50 bin arasında insan giriş ve çıkış sirkülasyonu olduğuna da dikkat çekerek, söz konusu hastanenin bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacağına işaret etti.

Son teknolojiler ve sağlık profesyoneli hekimler
Şehir hastanelerinin vatandaşın sağlık hizmeti için büyük kolaylık sağladığına da değinen Hülür, “Şehir hastaneleri özellikle Cumhurbaşkanımızın da ‘benim 14 yıllık hayalimdir’ dediği bir projeydi. Pandemi döneminde de İstanbul’da, Ankara’da, yapılan diğer şehirlerde Kayseri’de, Bursa’da ne kadar önemli olduğunu, yoğun bakımlarla ilgili açığı hızlıca kapattığını yaşadık, gördük. Bu tesisisin içerisinde son teknolojiler, sağlık profesyoneli hekimlerimiz ve ilgili bölümler tümüyle olmuş olacak ve hastalar başka yerlere sevk edilmeyecek. Kapalı psikiyatrisinden, kadın doğuma, çocuk hastanesi, onkoloji hastanesi gibi komplike birimlerin olduğu, özellikli sağlık hizmetinin sunulduğu bir mekan düşünün. Bu mekanlarda, özellikle bu sağlık hizmeti sunumu sürecinde vatandaşın, isteği hizmeti yerinde alabilmesi son derece önemli. Bir tetkik için, basit bir uygulama için başka yere gitmeyecekler. Burada bu hizmeti alacaklar” diye konuştu.
Hülür, kente kazandırılacak şehir hastanesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy, milletvekilleri ve katkısı olan herkese teşekkürünü ettiğini dile getirdi.

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