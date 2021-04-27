17 günlük tam kapanma

Artan korona virüs vakaları sonrası tam kapanma kararı alındı. 17 gün devam edecek olan kararın detayları genelgeyle 81 il valiliğine gönderildi

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan Perşembe akşamı hafta içihafta sonu ayrımı olmadan saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05. 00'e kadar tam kapanma kararı alındığını duyurdu. Bu açıklamadan sonra İçişleri Bakanlığı 17 günlük tam kapanmaya ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi.



Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak.

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkede bulunan yabancıları kapsayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkede bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak

Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacak.

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