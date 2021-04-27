Çöp konteynerinde cenin bulundu

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çöp konteynerinde, 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4301 Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerinde cenin olduğunu fark edenler, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, cenin ve çöp konteynerinde incelemede bulundu. İncelemelerin ardından 4-5 aylık olduğu değerlendirilen cenin, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-27 14:25:45



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