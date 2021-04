Evinde ölü bulunan kadın gözyaşları arasında toprağa verildi 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir notla evinde ölü bulunmuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde “Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir notla evinde ölü bulunan 37 yaşındaki kadın gözyaşları arasından toprağa verildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Çiğdem Özdemir’in (37) geçen pazar günü saat 15.30 sıralarında yanına gelen annesi içeri girdiğinde kızını yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine annesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Özdemir’in hayatının kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine duran jandarma ekipleri ise yaptıkları incelemelerde evde piknik tüpü gazının açık olduğunu, yoğun gaz kokusu bulunduğunu belirlerken, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı bir not buldu. Bir çocuk annesi Özdemir’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Buradaki korona virüs testinin ardından Özdemir’in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Gözyaşları arasında toprağa verildi

Özdemir’in cenazesi dün burada yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Talihsiz kadın için Mahmutlar Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Özdemir’in ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Özdemir’in cenazesi kılınan cenaze namazından sonra Mahmutlar Merkez Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Annesinin ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan Çiğdem Özdemir’in ölümü sonrası annesinin verdiği ifade ortaya çıktı. Annesinin ifadesinde, kızının yaklaşık 2 senedir eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını ve 45 aydır kendisinde kaldığını belirterek, “Kızım bazen kafasını dinlemek için kendi evine gidiyordu. Bazen kendi evinde kalıyordu” dedi.

