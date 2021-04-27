Süs havuzunda tehlikeli serinlik

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, hava sıcaklığının 27 dereceye çıkmasının ardından çocuklar, tehlikeye aldırmadan girdikleri süs havuzunda serinledi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Soma Maden Şehitleri Parkı'nda yer alan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Etrafı taşlık olan havuz kenarında eğlenip, güreşen çocuklar, su kirli olmasına rağmen saatlerce yüzdü. Uzun süre havuzda kulaç atan çocuklar, fıskiyeler için kullanılan elektrik kablolarını da umursamadı. Derinliği yarım metre olan havuzda birbirleriyle şakalaşan çocuklar, serinledikten sonra kıyafetlerini giyerek, parktan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2021-04-27 15:34:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.