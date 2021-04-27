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'Tam kapanmayla otellerde 18 gün ve üzeri tatil talebi arttı'

DHA

'Tam kapanmayla otellerde 18 gün ve üzeri tatil talebi arttı'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 29 Nisan-17 Mayıs arasındaki tam kapanmanın konaklama tesislerinden rezervasyonu olanları da kapsaması nedeniyle, bayram için rezervasyon yaptıran birçok kişinin tatil sürecini üç haftaya uzatma yönünde talepte bulunduğu söyledi.
Türkiye genelinde koronavirüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan17 Mayıs arasında uygulanacak tam kapanma, konaklama tesislerini de kapsıyor. Bu süreçte konaklama tesislerinden rezervasyon yapanlar için de şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olması, Ramazan Bayramı için otellerden rezervasyon yaptıranları etkiliyor. Bu nedenle birçok tatilci rezervasyon tarihinde değişikliğe gidiyor. Bazıları tatilini ileri tarihlere ertelerken, bazıları da 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan önce otele giriş yaparak, genelde 1 hafta planladığı tatil sürecini, üç haftalık tam kapanma dönemini kapsayacak şekilde değiştirmek için başvuruda bulunmaya başladı.
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, dünyadaki vaka sayılarının hala yüksek devam ettiğini, bu dönemde önceliklerinin insan sağlığı olduğunu belirterek, "Bu dönemde kapatma kararıyla ilgili İngiltere ve Almanya gibi olumlu örneklerle birlikte Hindistan, Brezilya gibi olumsuz örnek ülkeler de var. Dün akşam alınan kapatma kararı sadece turizmi değil, tüm sektörleri yakından ilgilendiriyor. Aslında bu karar çok yorulan sağlık çalışanlarımız için de önemli. Çünkü üzerlerinde çok yük var ve kapatmayla vaka sayısındaki düşüş onların yükünü de azaltacaktır" dedi.
'HİÇ KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK'
Sektör olarak turizmde hareketliliğin bayram döneminde iç turizmle hareketlenmeye başlayacağı yönünde beklentileri olduğunu hatırlatan Çorabatır, "Ama kapatma kararı bayram dönemini de içine alıyor. Rezervasyonlar için seyahat acenteleri ve tur operatörlerimiz misafirlere tarih değişikliği veya iptallerde yardımcı oluyor. Hiç kimse endişelenmesin, hiçbir misafir mağdur olmayacak" diye konuştu.
'GEÇEN YIL İYİ YÖNETTİĞİMİZ SÜRECİ BU YIL DA İYİ YÖNETMELİYİZ'
TÜROFED Başkanı Çorabatır, rezervasyon değişikliği ve iptallerin yanı sıra otellerin açık olmasından dolayı 29 Nisan akşamı saat 19.00'a kadar olan bölümde, tam kapanma ve online çalışma olacağından misafirlerden uzun dönem için talepler geldiğini de kaydetti. Çorabatır, şunları söyledi:
"Rezervasyonlar uzun konaklamalı şekle dönüşüyor. Burada en önemli etken vaka sayılarımızın düşürülmesi ile çok önem arz eden aşılamanın da hızla yapılması. Haziran başından itibaren normalleşme ile turizm sektörü için çok olumlu bir süreç başlamasını bekliyoruz. Bireysel sorumluluk almamız lazım, herkesin kendisi, aile ve çevresi kadar toplumsal olarak da düşünmemiz lazım. Geçen yıl iyi yönettiğimiz bu süreci, bu yıl da iyi yönetimle heba etmememiz lazım. Uzun dönem talep edenler için de otellerimizde indirimler ve kolaylıklar sağlanıyor. Bayram sonrasına kadar uzun süreli konaklamalar mümkün."
Ayrıca, Antalya'daki oteller, 29 Nisan öncesinde giriş yapıp 17 Mayıs sonrasına kadar uzun süreli tatil yapmak isteyenlere, indirimli kampanyalar düzenliyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-27 16:01:17

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