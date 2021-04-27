Melek İpek, zor günleri unutmak için kızlarıyla tatile çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melek İpek, zor günleri unutmak için kızlarıyla tatile çıktı

DHA

Melek İpek, zor günleri unutmak için kızlarıyla tatile çıktı


Aslı DURANAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da işkenceci eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan ve 108 günün ardından dün gece tahliye edilen Melek İpek (31), sabaha kadar kızları ve ailesiyle hasret giderdi. Kızlarının tahliye kararına sevinen Çelik ailesi, Melek İpek için kurban kesti. Melek İpek, yaşadığı zor günleri unutmak için kızlarıyla birlikte uzun bir tatile çıktı.
Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek (36) ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, dün saat 16.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Melek İpek'in, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verildi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kararı duyunca ağlarken, mahkeme heyetine teşekkür etti. Tahliye kararının ardından Melek İpek, dün saat 20.30 sıralarında cezaevinden tahliye edildi.
AİLESİ KURBAN KESTİ
Cezaevi çıkışında özgürlüğe adım atan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u görünce koşarak sarıldı. Gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılan İpek, onları çok özlediğini söyledi. Cezaevinin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarının ardından İpek, ailesiyle birlikte baba evine döndü. Ailesi, akrabalarıyla bir araya gelen Melek İpek, gecenin ilerleyen saatlerinde kızları ve kız kardeşi Nimet Çelik'le birlikte kalarak sabaha kadar sohbet edip, hasret giderdi. İpek'in eve gelmesiyle evde bayram havasının estiğini belirten Çelik ailesi, kızları Melek İpek'in tahliye kararı için kurban kesti.
KIZLARIYLA BAŞBAŞA TATİLDE
Cinayetten 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u alarak yaşadığı zor günleri unutmak ve dinlenmek için tatile çıktı. İpek'in bir süre kızlarıyla yalnız kalıp dinleneceğini belirten avukatı Ahmet Onaran, anne ve kızlarının gözlerden uzak bir ilçede tatilde olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURANAlparslan ÇINAR
2021-04-27 16:07:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Tam kapanmayla otellerde 18 gün ve üzeri tatil talebi arttı'
YEREL HABERLER 'Tam kapanmayla otellerde 18 gün ve üzeri tatil ...
Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Her dengbej bir Homeros'tur
YEREL HABERLER Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Her ...
Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden ...
Antalya’da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı Artan vaka sayılarına rağmen onca insanın içerisinde maskesiz alışveriş yaptılar
YEREL HABERLER Antalya’da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu ...
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa ...
Serik Belediyespor, Ali Aksu’nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Serik Belediyespor, Ali Aksu’nun vefatından sonra ilk ...
(Özel) Ramazan İpek'in ailesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki Anne Esma İpek, karar sonrası gözyaşlarına boğuldu "Adalete sığınıyorum, karara itiraz edeceğiz" "Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum" Kayınpeder Murat İpek: "Kararı duyunca 2-3 saat kendime gelemedim"
YEREL HABERLER (Özel) Ramazan İpek'in ailesinden Melek İpek'in ...
Evinde ölü bulunan kadın gözyaşları arasında toprağa verildi 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir notla evinde ölü bulunmuştu
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan kadın gözyaşları arasında toprağa ...
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Çöp konteynerinde cenin bulundu
YEREL HABERLER Çöp konteynerinde cenin bulundu
Semih Esen: “ Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Semih Esen: “ Esnafımıza desteği her zaman ...
Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
YEREL HABERLER Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca’da hizmet verdi
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca’da hizmet verdi
Avukatlar ile özel güvenlik arasındaki arbedeyi polis ayırdı
YEREL HABERLER Avukatlar ile özel güvenlik arasındaki arbedeyi polis ...
Köpeğe çarpan motosikletli, ağır yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan motosikletli, ağır yaralandı; kaza anı ...
Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na taraftarlardan 'Sana güveniyoruz' mesajı
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na ...
Yeşilçam Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hazırlandı
YEREL HABERLER Yeşilçam Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hazırlandı
Antalya’da çöp konteynerinde cenin bulundu 4-5 aylık olduğu tahmin edilen ceninin kime ait olduğu araştırılıyor
YEREL HABERLER Antalya’da çöp konteynerinde cenin bulundu 4-5 aylık ...
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Motosikletin köpeğe çarptığı an saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır ...
Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Su kabağı fidesi dağıtımı devam ediyor
9 ayda 15 bin 613 çocuğa süt ulaştırıldı
YEREL HABERLER 9 ayda 15 bin 613 çocuğa süt ulaştırıldı
Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi Konyaaltı sahili doldu