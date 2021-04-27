Kanserli hastaların ilaçlarını alıp, başkasına satan şüpheli yakalandı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., polisin operasyonuyla yakalandı. D.Ö.'nün, 4 eczanede aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran eczacı kalfası M.A., 27 bin 319 lira değerindeki kanser ilaçlarının imza karşılığı verilmesine rağmen yerine ulaşmadığını belirterek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, kanserli hastalara ait bilgileri kullanarak ilaç alan kişinin D.Ö. olduğu belirlendi. Gittiği eczanelerde kanserli hastaların kimlik bilgilerini verip aldığı ilaçları başkalarına sattığı belirlenen D.Ö., operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan D.Ö.'nün, kendin farklı ilçelerinde 4 eczaneden aynı yöntemle ilaç alıp, dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan D.Ö., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-27 16:19:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.