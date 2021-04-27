Antalya'da, 'uyuşturucu ticareti' davasının 210 sanığı hakim karşısında



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 1 ay önce 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınıp, 35'i adli kontrolle serbest kalan ve 175'i tutuklanan 210 sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya'daki 11 ağır ceza mahkemesinin 8'inde görülen duruşmalara tutuklu sanıklar, SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar da salonlarda hazır bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kent merkezinde uyuşturucu madde üreten, satan ve temin eden kişilerin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yakalanması için arama ve gözaltı talimatları verildi. Soruşturmayı yürütmek üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 17 Mart'ta düzenlediği operasyonda; Muratpaşa, Kepez ve Aksu merkez ilçelerinde toplam 215 adreste arama yapıldı. Operasyonlarda 210 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 231'e yükseldi.

4 aylık teknik ve fiziki takiple yakalanan şüphelilerden 21'i, serbest kaldı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 175'i, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı, 35'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 175 sanık ile adli kontrol kararı olan 35 sanık, bugün itibarıyla 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakim karşısına çıkmaya başladı. Antalya'daki 11 ağır ceza mahkemesinin 8'inde görülen duruşmalara tutuklu sanıklar, SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanıklar da salonlarda hazır bulundu. Yargıda hedef süre uygulamasına göre, davaların en kısa sürede bitirilmesi amaçlanıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-27 17:11:30



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