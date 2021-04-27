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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedeni 4 yaşında olan Harun, akülü arabasına kavuştu

İHA

Bedeni 4 yaşında olan Harun, akülü arabasına kavuştu

Antalya’da, 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip olan Fanconi Bickel Sendromu (glikojen depo hastalığı) ve raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun Kaya, İHA'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından akülü arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Kepez ilçesinde yaşayan Yunus (43)Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya’ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu. Bağırsaklarından yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı.

"Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında"
Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemikleri kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Harun, tek isteğinin ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba olduğunu söylemişti.
Harun’un bu durumunun İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından çok sayıda hayırsever akülü araç adeta sıraya girdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Harun’un isteğini yerine getirdi. Akülü arabasıyla apartmanın önünde tur atan Harun’un mutluluğu gözlerine yansıdığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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