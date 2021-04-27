Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu 6 mesken ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı

Antalya’da 2 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalandı. Çok miktarda para ve uyuşturucu maddeye el konulurken, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen yaklaşık 30 şahsa da idari para cezası uygulandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ilçesi Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde 2 iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, söz konusu işletmeler ile şahıslara yönelik 6 mesken ve 2 iş yeri olmak üzere 8 noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6 şahıs yakalandı. Aramalarda tespiti yapılan dijital materyal, 9 kök hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 ABD Doları, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 adet deftere el konuldu.

Öte yandan, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen yaklaşık 30 kişi hakkında 11 bin 877 TL’den 47 bin 525 TL’ye kadar idari yaptırım uygulandı.

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