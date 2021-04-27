Oğuz Çetin: Kadın Futbol Ligi hedeflerine uygun ilerliyor



ANTALYA,(DHA)Turkcell Kadın Futbol Ligi maçları için Antalya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, organizasyonun geride kalan bölümünü değerlendirdi.

Ligin; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu, TFF'nin ilgili kurulları, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve kadın futbol kulüplerinin büyük gayretleriyle gerçekleştiğini hatırlatan Çetin, ''Sponsorumuz Turkcell de ismini verdiği Kadın Futbol Ligi'nin düzenlenmesinde büyük destek oldu. Kadın futbolcularımız yeniden sahalara döndüğü için çok mutluyuz.'' dedi. Organizasyonda sıkı sağlık tedbirleri uygulandığını belirten Oğuz Çetin, '' Sporcularımızın, antrenörlerimizin sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu nedenle sürekli testler yapılmasını sağlayarak ligin en uygun şartlarda oynanması için çaba harcıyoruz. Aldığımız önlemler şu ana dek büyük oranda başarılı oldu.'' şeklinde konuştu. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda grup maçlarının geride kaldığını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, ''Son derece keyifli maçlar izledik. Çeyrek finallerden itibaren ligde heyecan daha da artacak. Maçların canlı yayınlanacak olması kadın futbolunun tanıtımı ve gelişimi açısından mutluluk verici. Ligin oynanması başlayacak resmi maçlar öncesinde Kadın Milli Takımlarımıza da büyük katkı sağlayacak. Oyuncular bir ölçüde maç ve antrenman eksiklerini giderecek.'' dedi. Yurt dışında oynayan futbolculara yönelik bir kamp gerçekleştirerek Kadın Milli Takımlar futbolcu havuzunu genişletmek için yararlı bir çalışma yaptıklarının da altını çizen Oğuz Çetin, ''Amacımız hem Milli Takımlar hem de kulüpler düzeyinde kadın futbolunun seviyesini yükseltmek. Burada tüm maçları Kadın Milli Takımlar'ın teknik kadrosu da takip ediyor. Karşılaşmaların görüntülerini ve istatistiki verileri kulüplerimizle paylaşıyoruz. Bir yandan ligi oynatırken bir yandan da Milli Takımlar ile kulüp arasındaki iş birliğini geliştiriyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları yarın başlayacak. 28 Nisan saat 16.00'da ALG Spor ile Kayseri Gençler Birliği karşı karşıya gelecek. İkinci çeyrek finalde aynı gün saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. ile Ataşehir Belediye Spor oynayacak. Bu maçları kazanan takımlar 2 Mayıs saat 20.00'de yarı final maçında mücadele edecek. Diğer çeyrek final karşılaşmaları ise 29 Nisan saat 16.00'da Konak Belediye Spor ile Fatih Vatan Spor, aynı gün saat 20.00'de Adana İdmanyurduspor ile Fomget Gençlik ve Spor arasında yapılacak. Bu maçlarda rakiplerini eleyen takımlar 2 Mayıs saat 16.00'da yarı final mücadelesi yapacak. Yarı final maçlarını kaybeden takımlar 5 Mayıs saat 15.00'te üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak final maçı ile belli olacak.

HEYECAN D SMART'TA

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak bu karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları yapılacak. Karşılaşmalar D Smart platformunda 82. kanalda yer alan Spor Smart 2'den canlı olarak yayınlanacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2021-04-27 18:35:31



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