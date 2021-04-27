Oğuz Çetin: Kadın Futbol Ligi hedeflerine uygun ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğuz Çetin: Kadın Futbol Ligi hedeflerine uygun ilerliyor

DHA

Oğuz Çetin: Kadın Futbol Ligi hedeflerine uygun ilerliyor


ANTALYA,(DHA)Turkcell Kadın Futbol Ligi maçları için Antalya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, organizasyonun geride kalan bölümünü değerlendirdi.
Ligin; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu, TFF'nin ilgili kurulları, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü ve kadın futbol kulüplerinin büyük gayretleriyle gerçekleştiğini hatırlatan Çetin, ''Sponsorumuz Turkcell de ismini verdiği Kadın Futbol Ligi'nin düzenlenmesinde büyük destek oldu. Kadın futbolcularımız yeniden sahalara döndüğü için çok mutluyuz.'' dedi. Organizasyonda sıkı sağlık tedbirleri uygulandığını belirten Oğuz Çetin, '' Sporcularımızın, antrenörlerimizin sağlığı bizim için her şeyden kıymetli. Bu nedenle sürekli testler yapılmasını sağlayarak ligin en uygun şartlarda oynanması için çaba harcıyoruz. Aldığımız önlemler şu ana dek büyük oranda başarılı oldu.'' şeklinde konuştu. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda grup maçlarının geride kaldığını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, ''Son derece keyifli maçlar izledik. Çeyrek finallerden itibaren ligde heyecan daha da artacak. Maçların canlı yayınlanacak olması  kadın futbolunun tanıtımı ve gelişimi açısından mutluluk verici. Ligin oynanması başlayacak resmi maçlar öncesinde Kadın Milli Takımlarımıza da büyük katkı sağlayacak. Oyuncular bir ölçüde maç ve antrenman eksiklerini giderecek.'' dedi. Yurt dışında oynayan futbolculara yönelik bir kamp gerçekleştirerek Kadın Milli Takımlar futbolcu havuzunu genişletmek için yararlı bir çalışma yaptıklarının da altını çizen Oğuz Çetin, ''Amacımız hem Milli Takımlar hem de kulüpler düzeyinde kadın futbolunun seviyesini yükseltmek. Burada tüm maçları Kadın Milli Takımlar'ın teknik kadrosu da takip ediyor. Karşılaşmaların görüntülerini ve istatistiki verileri kulüplerimizle paylaşıyoruz. Bir yandan ligi oynatırken bir yandan da Milli Takımlar ile kulüp arasındaki iş birliğini geliştiriyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları yarın başlayacak. 28 Nisan saat 16.00'da ALG Spor ile Kayseri Gençler Birliği karşı karşıya gelecek. İkinci çeyrek finalde aynı gün saat 20.00'de Beşiktaş A.Ş. ile Ataşehir Belediye Spor oynayacak. Bu maçları kazanan takımlar 2 Mayıs saat 20.00'de yarı final maçında mücadele edecek. Diğer çeyrek final karşılaşmaları ise 29 Nisan saat 16.00'da Konak Belediye Spor ile Fatih Vatan Spor, aynı gün saat 20.00'de Adana İdmanyurduspor ile Fomget Gençlik ve Spor arasında yapılacak. Bu maçlarda rakiplerini eleyen takımlar 2 Mayıs saat 16.00'da yarı final mücadelesi yapacak. Yarı final maçlarını kaybeden takımlar 5 Mayıs saat 15.00'te üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak final maçı ile belli olacak.
HEYECAN D SMART'TA
Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak bu karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları yapılacak. Karşılaşmalar D Smart platformunda 82. kanalda yer alan Spor Smart 2'den canlı olarak yayınlanacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya
2021-04-27 18:35:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adlıhan Dere: “Kapanma kararı esnaf için yıkıma dönüşmesin”
YEREL HABERLER Adlıhan Dere: “Kapanma kararı esnaf için yıkıma ...
Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu 6 mesken ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı
YEREL HABERLER Alanya’da yasa dışı bahis operasyonu 6 mesken ve 2 iş ...
Bedeni 4 yaşında olan Harun, akülü arabasına kavuştu
YEREL HABERLER Bedeni 4 yaşında olan Harun, akülü arabasına kavuştu
Antalya'da, 'uyuşturucu ticareti' davasının 210 sanığı hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da, 'uyuşturucu ticareti' davasının 210 ...
Kanserli hastaların ilaçlarını alıp, başkasına satan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kanserli hastaların ilaçlarını alıp, başkasına satan ...
Melek İpek, zor günleri unutmak için kızlarıyla tatile çıktı
YEREL HABERLER Melek İpek, zor günleri unutmak için kızlarıyla ...
'Tam kapanmayla otellerde 18 gün ve üzeri tatil talebi arttı'
YEREL HABERLER 'Tam kapanmayla otellerde 18 gün ve üzeri tatil ...
Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Her dengbej bir Homeros'tur
YEREL HABERLER Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Işık: Her ...
Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
YEREL HABERLER Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı
YEREL HABERLER 7 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden ...
Antalya’da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu taştı Artan vaka sayılarına rağmen onca insanın içerisinde maskesiz alışveriş yaptılar
YEREL HABERLER Antalya’da 17 günlük kapanma öncesi pazarlar doldu ...
Süs havuzunda tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER Süs havuzunda tehlikeli serinlik
Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan Çiğdem, gözyaşlarıyla toprağa ...
Serik Belediyespor, Ali Aksu’nun vefatından sonra ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Serik Belediyespor, Ali Aksu’nun vefatından sonra ilk ...
(Özel) Ramazan İpek'in ailesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki Anne Esma İpek, karar sonrası gözyaşlarına boğuldu "Adalete sığınıyorum, karara itiraz edeceğiz" "Kanımın son damlasına kadar şikayetçiyim, hakkımı helal etmiyorum" Kayınpeder Murat İpek: "Kararı duyunca 2-3 saat kendime gelemedim"
YEREL HABERLER (Özel) Ramazan İpek'in ailesinden Melek İpek'in ...
Evinde ölü bulunan kadın gözyaşları arasında toprağa verildi 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir notla evinde ölü bulunmuştu
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan kadın gözyaşları arasında toprağa ...
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Çöp konteynerinde cenin bulundu
YEREL HABERLER Çöp konteynerinde cenin bulundu
Semih Esen: “ Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz”
YEREL HABERLER Semih Esen: “ Esnafımıza desteği her zaman ...
Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
YEREL HABERLER Başkan Uysal panelde Antalya'yı anlattı
Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca’da hizmet verdi
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Kaş, Demre ve Kumluca’da hizmet verdi
Avukatlar ile özel güvenlik arasındaki arbedeyi polis ayırdı
YEREL HABERLER Avukatlar ile özel güvenlik arasındaki arbedeyi polis ...
Köpeğe çarpan motosikletli, ağır yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Köpeğe çarpan motosikletli, ağır yaralandı; kaza anı ...
Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na taraftarlardan 'Sana güveniyoruz' mesajı
YEREL HABERLER Antalya'ya gelen Fenerbahçe'de Belözoğlu'na ...