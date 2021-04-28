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Aytemiz Alanyaspor, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'den puan arayacak

DHA

Aytemiz Alanyaspor, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'den puan arayacak


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor, şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen Akdeniz temsilcisi, evindeki maçta puan ya da puanlar istiyor.
Süper Lig'in 38'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Haftalardır inişli çıkışlı performans sergileyen ve son 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi 14 puan topladı. Alanyaspor, şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Fenerbahçe'den evinde puan ya da puanlar almak ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
ALANYASPOR EVİNDEKİ SON İKİ MAÇI DA KAZANDI
Aytemiz Alanyaspor bugüne dek lig tarihinde 9 kez karşı karşıya geldiği rakibine yalnızca 2 kez evinde ağırladığı maçta üstünlük sağlayabildi. Alanya'da oynanan ilk iki maçı Fenerbahçe son iki maçı da Alanyaspor kazandı. İki rakip arasında galibiyet sayısı üstün olan taraf Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli takımın 5, turuncu yeşilli takımın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Öte yandan ligin bu ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe evinde 2-1'lik skorla kazandı. Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda Alanyaspor 10 kez gol sevinci yaşarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi. İki takım arasında en farklı galibiyeti Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda 4-1'lik skorla Alanya'da aldı. Aytemiz Alanyaspor ise rakibini 2019-2020 sezonunda evinde 3-1'lik skorla mağlup etti.
ALANYASPOR İLK GOLÜ ATTIĞI MAÇLARI KAYBETMİYOR
İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 6 maçı kazanamayan Alanyaspor, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken, bunların 4'ünde rakip kaleye gol atamadı. Alanyaspor geçen hafta Medipol Başakşehir, bu hafta Fenerbahçe ve haftaya da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken üç hafta üst üste İstanbul takımlarıyla karşılaşmış olacak.
Öte yandan Alanyaspor bu sezon Antalyaspor ve Sivasspor ile birlikte ilk golü attığı 14 maçı kaybetmedi. Bu maçlardan 11 galibiyet ve 3 beraberlikle ayrılan Akdeniz temsilcisi, geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkarmayı başaran takım olma özelliğine de sahip. Alanyaspor 20 maçta 18 puan toplamayı başardı.
SALİH UÇAN VE OZAN TUFAN'A ALANYASPOR ETKİSİ
Alanyaspor'un rakip kaleye gönderdiği son 3 golün asistini de Salih Uçan yaparken, başarılı orta saha oyuncusu, Ozan Tufan'dan sonra 6 asistle şu anda en çok gol pası veren Türk oyuncu konumunda. Alanyaspor ve Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında oynanan ve sarı lacivertli ekibin 2 gol kaydettiği maçta o gollerin asistini de Ozan Tufan yaptı. Bu iki oyuncuyu birleştiren bir diğer özellik ise her ikisinin de yolunun hem Fenerbahçe hem Alanyaspor ile kesişmiş olması. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 6 aylığına Fenerbahçe'den Alanyaspor'a kiralık olarak gelen ve sarı lacivertli takımda kadro dışı olmasına rağmen Alanya'da yeniden eski performansına kavuşan Ozan Tufan kendi takımına döndükten sonra A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimlerinden oldu. Salih Uçan da Fenerbahçe kariyerinden sonra Avrupa macerasının ardından performansında düşüş yaşamasına rağmen Alanyaspor'a geldikten sonra ligin en beğenilen oyuncuları arasında gösterilmeye başladı. Eski günlerine geri dönen başarılı oyuncunun şimdiden ismi birçok kulüple anılmaya başladı.
HASAN HÜSEYİN İYİLEŞTİ, BABACAR ŞÜPHELİ
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son idmanla tamamlayacak. Turuncu yeşilli takımda koronavirüsü atlatan Hasan Hüseyin Acar idmanlara katılırken, hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Gaziantep FK maçında sakatlığı nükseden ve Medipol Başakşehir maçında da forma giymeyen Babacar'ın durumunun ise maç günü belli olacağı öğrenildi. Takımda başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, kaptan Efecan Karaca, Moubandje ve kaleci Marafona sarı kart sınırında bulunun oyuncular. Bu futbolculardan biri Fenerbahçe maçında sarı kart görmesi halinde 39'uncu haftada deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Aytemiz Alanyaspor'un, Fenerbahçe maçında sahada olması beklenen ilk 11'i şöyle:
"Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Efkan, Davidson, Mustafa"
SAKAT: Khouma Babacar
CEZALI: Yok
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-28 10:05:24

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