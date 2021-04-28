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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un iki eseri müze koleksiyonunda

İHA

Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un iki eseri müze koleksiyonunda

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başbuğ’un “Rüya” ve “Kuşlar” isimli tabloları Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’na alındı.

Türkiye’nin görsel sanatlar anlamında yüzyılı aşan tarihinin en önemli arşivlerine sahip olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin envanterinde resim, heykel, seramik, özgün baskı, Türk süsleme sanatı ve fotoğraftan oluşan 3 bin 629 adet eser bulunuyor. Bünyesinde barındırdığı eserleriyle milli bir hazine niteliğinde olan Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Başbuğ’un
“Rüya” ve “Kuşlar” isimli iki tablosunu ekledi.

Birçok müze ve koleksiyonda eserleri bulunan Prof. Dr. Fatih Başbuğ, “Rüya” ve “Kuşlar” isimli iki yağlı boya tablosunun Türk resim sanatının en önemli koleksiyonlarını barındıran Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer almasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

“Prof. Dr. Fatih Başbuğ kimdir?”
1979 yılında Ankara’da doğdu. 19841995 İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 19962000 Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resimİş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Lisans eğitimini tamamladı. 20002003 M.E.B bağlı okullarda ve TED Konya Koleji’nde Resim Öğretmeni olarak görev yaptı. 2003 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resimİş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 20022005 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resimİş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 20052009 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resimİş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora Eğitimi’ni tamamladı. 2010 yılında Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak atandı. Fakültenin kuruluş aşamasında Dekan Yardımcılığı ve Resim Bölümü Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kuruluğu, Senato Üyeliği görevlerini yürüttü. 2012 Plastik Sanatlar (Resim) alanında Doçent unvanı aldı. 2013 Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Resim, Grafik, Sahne Sanatları Bölüm Başkanlıkları, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü gibi idari ve akademik görevler yürüttü. 2017 Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ne 39. Madde ile görevlendirildi. Halen Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2018 yılında Profesör oldu. Çok sayıda eseri, özel ve resmi koleksiyonlarda bulunan sanatçı, iki yüzden fazla karma, grup ve yarışmalı sergilere katılmış, resim alanında on iki ödül kazanmıştır.

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