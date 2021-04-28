Antalya'da 'tam kapanma' öncesi sahil keyfi

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 17 günlük 'tam kapanma' öncesi sahillerdeki kalabalık dikkat çekti. Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı Sahili'nde denize girip, güneşlendi.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle ülke genelinde 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' öncesi Antalya'da sahiller, güneşli havanın da etkisiyle doldu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu kentte Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafeyi gözeterek, güneşlenip, denize girdi. Kentte yaşayan yerleşik yabancılar, sahile çocuklarıyla birlikte geldi. Kimisi bebeğine sahildeki taşlarla oyun oynattı kimisi de çocuklarıyla birlikte yüzdü.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-04-28 12:40:21



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