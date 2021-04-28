Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Gündoğmuş’ta hizmete açtığı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim devam ediyor. Cıvıl cıvıl çocuk seslerinin yankılandığı kreşte 2.56 yaş aralığında çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor.



Gündoğmuş’ta bir süre önce hizmete açılan Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim devam ediyor. Gündoğmuş’un Özgür Mahallesi’nde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde, çocuklar hafta içi her gün hem oynuyor hem öğreniyor.



“Keyifli saatler”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü’ne bağlı Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde ücretsiz verilen eğitim 2.5 6 yaş aralığındaki çocuklarla devam ediyor. Hafta içi her gün öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan çocukların oyun becerileri gelişiyor, sosyalleşmeleri sağlanıyor. Keyifli saatler geçiren çocuklar hem eğitim alıyor hem de eğleniyor.



“Aileler mutlu”

250 metrekarelik alanda 2 katlı binada 4 sınıftan oluşan Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi, oyunlar, şarkılar, danslar, hikayeler, etkinlikler, resimler, drama ve konuşma yoluyla çocukların; sosyal, kültürel, kişisel, duygusal gelişimlerine destek olunuyor. Çocukların okula hazır hale getirildiği kreş ve bakım evinden Gündoğmuşlu aileler de memnun.

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