Ev değil uyuşturucu deposu Operasyonda 3 kilo 800 gram ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev değil uyuşturucu deposu Operasyonda 3 kilo 800 gram ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Ev değil uyuşturucu deposu Operasyonda 3 kilo 800 gram ve 29 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 800 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve 29 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda ilçedeki Çıplaklı Mahallesi 3004 Sokak üzerindeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 3 kilo 800 gram esrar, 11.3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile bahçeye ekili vaziyette 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi M.D. (31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
YEREL HABERLER Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Gazipaşa Yeniköy’den Çamlıca’ya yeni yol
YEREL HABERLER Gazipaşa Yeniköy’den Çamlıca’ya yeni yol
Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim devam ediyor
YEREL HABERLER Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde eğitim devam ...
Ek ders ücreti alamayan öğretmen açtığı davayı kazandı
YEREL HABERLER Ek ders ücreti alamayan öğretmen açtığı davayı ...
Alanya'da polisten sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da polisten sahte alkol operasyonu
90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki komşusunu öldürdü 80 yıllık komşuluk çöp tartışması yüzünden cinayetle bitti Antalya'da komşusu tarafından öldürülen yaşlı adamın cenazesi morgdan alındı Cinayet sonrası kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 90 yaşındaki adam çöp tartışmasında 87 yaşındaki ...
Büyükşehir’den 7 ilçeye gıda yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 7 ilçeye gıda yardımı
İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını onadı
YEREL HABERLER İstinaf, Hatice'nin katiline müebbet hapis cezasını ...
Uysal, Slovakyalı Belediye Başkanına Antalyaspor forması hediye etti
YEREL HABERLER Uysal, Slovakyalı Belediye Başkanına Antalyaspor ...
Atatürk Caddesi’nin batı kaldırımı yenileniyor
YEREL HABERLER Atatürk Caddesi’nin batı kaldırımı yenileniyor
Antalya'da 'tam kapanma' öncesi sahil keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da 'tam kapanma' öncesi sahil keyfi
Konyaaltı Sahili'nde 'zehirli ekmek' ile balık avı
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde 'zehirli ekmek' ile balık avı
Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini ...
Antalya’da yaşlı komşuların çöp tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Antalya’da yaşlı komşuların çöp tartışması kanlı ...
Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi tam kapanma sürecine hazır
Konyaaltı’nda ‘Ramazan’ denetimi
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda ‘Ramazan’ denetimi
Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un iki eseri müze koleksiyonunda
YEREL HABERLER Prof. Dr. Fatih Başbuğ'un iki eseri müze ...
Kaş Ahatlı’da 5 kilometrelik yol çalışması
YEREL HABERLER Kaş Ahatlı’da 5 kilometrelik yol çalışması
Çöp yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, eşini yaraladı
YEREL HABERLER Çöp yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, eşini ...
İç sular da 'istilacı' tehdidi altında
YEREL HABERLER İç sular da 'istilacı' tehdidi altında
Eczanede çıkan yangın mahalleyi savaş alanına çevirdi Antalya’da nedeni henüz bilinmeyen bir patlama sonucu çıkan yangında eczane alev alev yandı
YEREL HABERLER Eczanede çıkan yangın mahalleyi savaş alanına ...
Para karşılığı aileye verilen Nefes bebek, devlet korumasında
YEREL HABERLER Para karşılığı aileye verilen Nefes bebek, ...
Eczanedeki yangın, korkuya neden oldu
YEREL HABERLER Eczanedeki yangın, korkuya neden oldu
(ÖZEL) Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı Bacağı kırılan polis hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Polise çarpıp kaçan alkollü sürücü nefes kesen ...