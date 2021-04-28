Alkollü sürücü otomobiliyle, kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (2)

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SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp yaralayan Adil Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı olayla ilgili gözaltına alınan Celal Ç.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Bacağından yaralanan polis memurunun da tedavisi hastanede devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-04-28 13:55:15



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