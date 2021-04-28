Antalya'da kaldırım taşlı, sopalı ve bavullu kavga



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, iki grup arasında çıkan, kaldırım taşı, sopa ve bavulların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Birbirine sopa ve bavul ile saldıranları ayıran olmazken, yoldan geçen motosikletli, taşın kendisine isabet etmesinden son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi 567 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında, bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine sopa ve yerden aldıkları kaldırım taşları ile saldıran kişiler, içi boş bavulları da kavgada kullandı. Sokak ortasında bavulları, birbirlerinin üzerlerine yürüyüp, fırlatan kişileri ayıran ise olmadı. Bu sırada yoldan geçen motosikletli, kaldırım taşının kendisine isabet etmesinden kıl payı kurtuldu. Kavga anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-04-28 14:34:31



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