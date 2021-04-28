Alkollü sürücü, otomobiliyle kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÜRÜCÜ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaralayan Adil Çalış, mahkemece tutuklandı. Çalış, adliyedeki işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Aynı olayla ilgili gözaltına alınan Celal Ç. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-04-28 14:54:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.