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Turizmcilerden 'tam kapanma' yorumu: Virüs azalır, sonrasında da turizm hareketliliği artar

DHA

Turizmcilerden 'tam kapanma' yorumu: Virüs azalır, sonrasında da turizm hareketliliği artar


Levent YENİGÜNBurcu MUTLU/KEMERALANYA (Antalya), (DHA) TÜRKİYE genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanmanın turizme etkilerini değerlendiren sektör temsilcileri, kapanmanın virüsü azaltacağını söylerken, turizm hareketliliğinin ise duracağını aktardı. Kapanmanın sona ermesinin ardından ise hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini kaydeden turizmciler özellikle haziran ayını beklediklerine işaret etti.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan17 Mayıs arasında tam kapanma kararı alındı. Antalya'da sezonu açmaya hazırlanan turizmciler ise tam kapanmanın virüsün azalmasında önemli olduğunu belirtirken, sektör açısından ise hareketliliği durduracağını ama sonrasında daha büyük hareketlilik olacağını söyledi. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 17 günlük kısıtlamanın vaka sayılarının düşmesi anlamında olumlu olduğunu belirtirken, rezervasyonlar konusunda otelcilerin de kimseyi mağdur etmeyeceğini söyledi. Sili, "Bugün bu sıkıntıyı yaşayacağız belki ama yarın hem sağlık açısından hem ekonomi açısından çok daha olumlu bir noktaya gideceğimize inanıyorum" dedi.
'REZERVASYONLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ İPTAL OLDU'
9 gün olarak açıklanan bayram tatilinin kısıtlama süreci içinde kaldığını hatırlatan Burhan Sili, "Açıklandığına göre rezervasyonlar bir seyahat gerekçesi değil bu sefer. Ama bu sefer farklı bir nokta var, seyahat izni alabiliyorsanız ve otel rezervasyonu yaptırıp ödemesini de gerçekleştirdiyseniz her ikisini de gerçekleştirdiyseniz otellere gelmeniz söz konusu. Her şeye rağmen iç pazardaki hareketlilik şu anda durmuş durumda. Hem ramazan dönemi olması hasebiyle hem de 17 günlük bir süreç olması hasebiyle farklı paketlerle çıkıyoruz. Ama iç pazarda görünen o ki bayram da dahil olmak üzere çok yoğun bir dönem olmayacak. Daha önce almış olduğumuz rezervasyonların büyük bir bölümü de bu anlamda iptal oldu. Seyahat izni alanlar gelecek, izin alamayanlardan biz otelciler olarak herhangi bir para talep etmeyeceğiz. Rezervasyon yaptırmış olanlar acenteleriyle kendileri görüşerek ya farklı bir tarihe öteleyecekler veya paralarını iade alacak" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK'
Sili, dış pazarda herhangi bir hareketlenme olup olmamasıyla ilgili de, şöyle dedi:
"Dış pazarla alakalı olarak zaten şu anda kaynak pazarlarımızın büyük bir bölümü başta Rusya olmak üzere kapalı. Bu vaka sayılarını düşürdüğümüz oranda uçuşların da başlayacağını öngörüyoruz. Tabii şu anda önce İngiltere, Danimarka, Türkiye'ye uçuşlarıyla alakalı kararlar aldı. Ukrayna, Belarus, Doğu Avrupa ülkelerinden bir geliş var. Polonya pazarı keza öyle. Ama öncelikle tabii ki vaka sayılarını düşürmemiz lazım. Aşılama sürecinin hem turizm bölgelerinde hem genelde tamamlanması lazım. Keza bunlar kaynak pazarlarımız için de geçerli. Bunlar gerçekleşmeden turizmde çok rahat bir hareket olmayacak. Ama bunlar gerçekleştikten sonra öyle görüyoruz ki Türkiye'nin önü açık. Özellikle Antalya, İstanbul bu işin başkentleri, bu noktada bizler hızlı bir şekilde toparlanma sürecine gireriz." 
'ARTIK HAZİRANA BAKIYORUZ'
Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise son gelişmelerle turizm sektöründe ciddi bir sıkıntı olduğuna işaret etti. Normalde nisan sonunda açılması gereken sezonun son yaşananlarla ve Rusların da gelmemesiyle mayıs ayına ertelendiğini aktaran Yorulmaz, "Bayramı da fırsat görerek bayram öncesine ertelemiştik ama son alınan kararlarla bayramda da kapanmanın devam etmesi ve şehirlerarası yolculuğun otel rezervasyonu olsa bile yapılamamasıyla bayram da yalan oldu ve artık maalesef açamıyoruz otelleri. Dolayısıyla artık hazirana bakıyoruz" dedi.
'PAZAR KALMADI'
Halen çalışmalarını sürdüren ve kapanmamaya direnen oteller olduğunu vurgulayan Volkan Yorulmaz, şöyle konuştu:
"Şu an açmış direnen ve kapatmayan oteller var ama ticari anlamda çok büyük beklentiler yok. Çünkü malum pazar kalmadı. Rusya yok, Almanya yok şu anda İngiltere yok, Avrupa yok. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde geriye kalan 5 ya da 6 pazar var. Onlardan da gelebilecek volume Antalya çanağına yetmez bu bir gerçek. Dolayısıyla şimdi ümidimiz, geçmişi de tartışmanın çok anlamı yok. 'Ne zaman, ne yapmasaydık, keşke böyle olmasaydık' falan filan ama buradaki tek ümidimiz Rus uçuşlarının haziranda başlayabilmesi. Bununla beraber mayısın 17'sinden sonra da İngiltere'de uçuşların planlamasına göre gözüküyor tabii o günkü sayılara göre bir karar alacak İngilizler de Avrupalılar da keza. Yani mayıs 17-18'den sonra bir hareket başlar ve haziranda da bunu Ruslarla pekiştirebilirsek 'ne ala' diyeceğiz ama inşallah geçen seneyi aramayız diyorum. Biz daha önce bakkal hesabıyla bunun bir hesabını yapmıştık zaten sadece Rus'taki kayıp 1,5 milyar dolar civarındaydı. Buna diğer pazarları da eklerseniz 3-4 milyar doları rahat kaybetmiş durumdayız şu anda sektör olarak, ülke olarak, Antalya olarak. Dolayısıyla ayakta durması çok zor bir hale geldi konu. Ben herkese sabır diliyorum." DHA-Genel Türkiye-Antalya Levent YENİGÜNBurcu MUTLU
2021-04-28 15:33:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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