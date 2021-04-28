Çöp yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, eşini yaraladı (2)- Yeniden

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'Çöp yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü, eşini yaraladı' başlıklı haberimizi, ek bilgiler ve ölen kişinin soyadındaki değişiklik nedeniyle yeniden servis ediyoruzYENİDEN

-------------------Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde Alzheimer hastası olduğu öne sürülen Osman Avcı (90), çöp dökme nedeniyle tartıştığı komşusu Hüsnü Doğdu'yu (87) tüfekle vurarak öldürdü, eşi Zekiye Doğdu'yu ise yaraladı. Olaydan sonra kayıplara karışan Osman Avcı yakalandı.

Olay, Finike'ye bağlı Turunçova Çavdır Boğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Avcı ile komşusu Hüsnü Doğdu, bir süre önce çöp dökme meselesi yüzünden tartıştı. Dün saat 11.00 sıralarında Hüsnü Doğdu'nun çöp dökmeye çıktığını gören Osman Avcı, elinde tüfekle onu konteynerin yanına kadar takip etti. Burada tüfekle ateş eden Avcı, Hüsnü Doğdu'yu kalçasından vurdu. Avcı, silah sesleri üzerine dışarı çıkan Doğdu'nun eşi Zekiye Doğdu'ya da ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Zekiye Doğdu'nun eline isabet etti.

Doğdu çifti, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüsnü Doğdu, ambulans helikopterle Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Hüsnü Doğdu, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKALANDI

Osman Avcı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, Osman Avcı'yı bugün öğle saatlerinde Alacadağ Mahallesi'nde yakaladı. Alzheimer hastası olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Osman Avcı, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Öte yandan yaşamını yitiren Hüsnü Doğdu'nun cenazesinin yakınlarına teslim edildiği ve Finike ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi. Elinden yaralanan Zekiye Doğdu'nun ise tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-28 16:36:20



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