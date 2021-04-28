Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topcu ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Yılmaz Özlem ve sportif direktör Önder Topçu ile yönetimimizin görüşmeleri sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Teknik Direktör Yılmaz Özlem ve Sportif Direktör Önder Topçu ile Kulübümüz ilişiğini kesmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.