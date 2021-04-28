Antalyalı çocuklar, havuza çevirdikleri kamyonetin kasasında serinledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sıcaktan bunalan çocuklar, park halindeki kamyonetin kasasını havuza çevirdi. Kasayı suyla dolduran çocukların serinlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 22 dereceyi bulurken, Serik ilçesinde sıcaktan bunalan yaşları 7 ile 10 arasında değişen 6 çocuk, bir yakınlarının park halindeki kamyonetinin kasasını havuza çevirdi. Çocuklar, plastik naylon ile izole ettikleri kamyonetin kasasını çeşme suyuyla doldurdu. Artından mayo ve şortlarını giyen çocuklar, suya girip serinledi.

O anları cep telefonuyla kaydeden kişi, `Antalya'da havuz sezonu açıldı´ notuyla görüntüleri paylaştı. Video, çok sayıda kişiden beğeni aldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-04-28 16:52:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.