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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuteli'nde avcılık kursu

İHA

Korkuteli'nde avcılık kursu

Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde Avcı Eğitimi Kursu açıyor. Toplam 32 saat sürecek kurs sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olanlar avcılık belgesi alacak.
Avcılık kursuna katılan kursiyerlere “Av köpekleri, avda kullanılan yırtıcılar, sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları kapsamında kursiyerlere detaylı bilgiler verilecek.

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