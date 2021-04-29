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Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı

DHA

Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Kuş Cenneti'ne geçen yıl gelen 6 flamingodan 2'si bölgeden ayrılmadı. Bölgede geçen yıllarda sürekli gözlemler yapıp kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi Prof. Dr. Ali Erdoğan, "İzlemek gerekli. Yazı bile bu alanda geçirmeleri, bu sulak alanın geleceği ve kuş çeşitliliği için önemli" dedi.
Demre ilçesi Çayağzı yolundaki Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'nin önünde bulunan Noel Baba Kuş Cenneti, son yıllarda flamingoları ağırlıyor. İlk kez 2016 yılında 3 flamingonun gelip kışladığı Kuş Cenneti'ne 2018 ve 2019 yıllarında da 3'er flamingo kışı geçirmek için geldi. 2020 yılında ise bu sayı 6'ya çıktı. Son yıllarda alana gelen flamingolar, Noel Baba Kuş Cenneti'nin yeni konukları ve kuş türü oldu. Her yıl mart ayı sonunda ayrılan flamingolardan 2´si, bu yıl bölgede kaldı.
Noel Baba Kuş Cenneti'nde geçen yıllarda sürekli gözlemler yapan ve alan hakkında kitap yazan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi Prof. Dr. Ali Erdoğan, "Eylül ayında alana gelen 6 flamingo büyük bir ihtimalle üç çiftti. Diğer iki çift büyük ihtimalle üremek için başka sulak alanlara gitmiş olabilir veya sulak alandaki adacıklarda kuluçkaya yatmış olabilir. Bulundukları alanda kuluçkaya yatmış ise bu Noel Baba Kuş Cenneti için müthiş bir gelişme olur. Ama bu zayıf ihtimal. Çünkü flamingolar sahilde çok üreme yapmıyor. Kalan bir çift olan flamingolar da büyük ihtimal üreme yapmayacak olan bir çift. Noel Baba Kuş Cenneti onlar için uygun bir beslenme alanı. Bu çift üreme yapmayacağı için yazı bu alanda geçirebilir. İzlemek gerekli. Yazı bile bu alanda geçirmeleri, bu sulak alanın geleceği ve kuş çeşitliliği için önemli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-04-29 11:01:00

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