Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada

DHA

Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi, Teslime- Yusuf Sarı çiftinin evinin önünde bağlı köpeğe önce bıçakla saldırmak istedi ardından tabancayla ateş etti. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, karın bölgesini sıyıran mermi nedeniyle yaralanan köpek, tedaviye alındı. Sarı çiftinin şikayetçi olduğu saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde oturan Teslime ve Yusuf Sarı çifti, dün saat 21.00 sıralarında, güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarken, yoldan geçen araçla evin önünde durulduğunu fark etti. Araçtan inen 2 kişinin ellerinde bıçakla evin önünde bağlı Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a doğru yaklaştığını gören Teslime Sarı, hemen dışarı çıkıp, yanına gitti. Sarı'nın ne yaptıklarını sorduğu ve tepki gösterdiği 2 kişi, küfrederek, hızla olay yerinden kaçtı. Teslime Sarı da olayın ardından eve çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra evin önünden 3 el silah sesi geldiğini duyan çift, dışarı çıktıklarında, köpeğin kanlar içinde yattığını gördü. Karnından yaralanan köpek, ihbar üzerine gelen Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Kamera görüntülerini izleyen çift, daha önce bıçakla gelen saldırganların bu kez tabancayla köpeğe ateş edip, kaçtığını gördü. Durumu polise bildiren Yusuf ve Teslime Sarı, şikayette bulundu. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.
'NEDEN YAPTIKLARINI BİLMİYORUM'
Yaşananları anlatan Yusuf Sarı, "Önce kimliği belirsiz kişiler, evin önüne gelip bıçakla köpeğe saldırıyor. Benim hanım görüp, müdahale ediyor. Hanıma hakaret edip, kaçıyorlar. Daha sonra tekrar geliyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk, köpeğe ateş ediyorlar. Koşarak hemen yanına geldik. Köpek kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen güvenlik güçlerine haber verdik. Yapanları tanımıyorum. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Saat 21.00'e doğru geliyorlar daha sonra 21.00 sıralarında tekrar geliyorlar. Emniyette şikayetçi olduk. Bunu yapanlardan şikayetçiyiz" dedi.
Köpeğin tedavisini yapan veteriner Faruk Oğan da "Köpeğimize ateşli silah ile yaralama olayı olmuş. Köpeğin alt orta kısmında kurşun sıyırıp, yaralayarak geçmiş. Önemli bir yarası yok ama iyileşecek. Sağlık durumu gayet iyi. Gelir gelmez müdahale ettik. 2-3 gün süreyle müşahede altında tutacağız. Ürkmüş, insanlara güveni sarsılmış. Şu anda gayet iyi, çok sevecen bir köpek. Şansı varmış, kurşun tehlikeli bölgeye gelmemiş; sıyırıp geçmiş. Bunlar canlı ama bunu yapan insanlar kötü" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-04-29 11:48:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere ‘çalıntı abi dikkat et’ dediler Polise haber verileceğini anlayan iki çocuk, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek ...
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar Korkuteli’nde kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama ...
2021 sezonundan beklenti 25 milyon turist TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Turizmde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi”
YEREL HABERLER 2021 sezonundan beklenti 25 milyon turist TÜRSAB ...
Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı
YEREL HABERLER Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
YEREL HABERLER Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik ...
Halk ozanı Hilmi Şahballı'ya, kalp ameliyatı
YEREL HABERLER Halk ozanı Hilmi Şahballı'ya, kalp ameliyatı
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü Şahballı’ya stent takıldı, sonrasında tıkalı olan üç damarı değiştirildi
YEREL HABERLER Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü Şahballı’ya ...
Antalya’da 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi
YEREL HABERLER Antalya’da 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can ...
'10 yılda en çok 35-39 yaş aralığındaki kadınlar öldürüldü'
YEREL HABERLER '10 yılda en çok 35-39 yaş aralığındaki kadınlar ...
Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: “Doğru ülkedesiniz”
YEREL HABERLER Uysal, yabancı turizmcilere seslendi: “Doğru ...
(ÖZEL) Şampiyon halterci, 5 litrelik su bidonlarıyla güç depoluyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Şampiyon halterci, 5 litrelik su bidonlarıyla ...
Seradaki meyve ve sebzeler, böceklere emanet
YEREL HABERLER Seradaki meyve ve sebzeler, böceklere emanet
Çağdaş Atan ve Efecan Karaca’dan Josef Sural mesajı
YEREL HABERLER Çağdaş Atan ve Efecan Karaca’dan Josef Sural mesajı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Sural unutulmadı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Sural unutulmadı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarı finalde
YEREL HABERLER Beşiktaş Kadın Futbol Takımı yarı finalde
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ...
Turkcell Kadın Futbol Ligi´nde ilk yarı finalist ALG Spor
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Ligi´nde ilk yarı finalist ALG ...
Serik Belediyespor - Bodrumspor: 0 - 0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Bodrumspor: 0 - 0
Serik Belediyespor: 0 - Bodrumspor A.Ş: 0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor: 0 - Bodrumspor A.Ş: 0
Antalyalı çocuklar, havuza çevirdikleri kamyonetin kasasında serinledi
YEREL HABERLER Antalyalı çocuklar, havuza çevirdikleri kamyonetin ...
Korkuteli'nde avcılık kursu
YEREL HABERLER Korkuteli'nde avcılık kursu
Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktörü ile ...
-Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi
YEREL HABERLER -Polis Ekiplerinden Motosiklet Denetimi
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu Sosyal mesafenin sıfır olduğu pazardaki yoğunluk tedirginlik oluşturdu 17 günlük kısıtlamaya bir gün kala Antalyalılar semt pazarına akın etti
YEREL HABERLER Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma ...