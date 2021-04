(ÖZEL) 17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi üreticiler, seralarındaki ürünleri ellerinde kalacak ve değer kaybedeceği endişesiyle toptancı haline ve marketlere satma telaşına girdiler. Antalya’nın Aksu ilçesinde seralarda üretim yapan üreticiler, sebzenin en verimli zamanında ürünlerinin değer kaybetmemesi ve dalında kalmaması için bir an önce tüketiciye ulaştırmak istediklerini söylediler.

10 yıldır biber üretimi yapan üretici Recep Bal, 17 günlük tam kapanma nedeniyle ürünlerinin elinde kalacağını düşünerek tedirginlik yaşadığını ifade etti. Üretici Recep Bal, “Ürünlerimizi bir an önce toplayıp, toptancı haline satmak için mücadele veriyoruz. Önümüzdeki günlerde semt pazarları kapalı olacağı için sadece manav ve marketlerin açık olacağından dolayı bütün çiftçilerde bir tedirginlik var. Son gün ürünlerini toplayıp hale satma düşüncesindeler” dedi.

Toptancı halinde de bir yığılma söz konusu olduğunu belirten üretici Recep Bal, “Yığılma olunca fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Geçen hafta ki biberin fiyatı ile, bu hafta ki fiyat aynı değil. Geçen hafta 7 liraya vermiş olduğumuz biber, bu hafta 3 lira elli kuruş oldu. Yarın ne olacağı da belli değil. Bundan dolayı bir an önce toplayıp, ürünlerimiz serada kalıncaya kadar tüketiciyle buluşturmak için hale götürüyoruz” diye konuştu.

Domates üreticisi genç çiftçi Doğukan Celbiş, bu süreçte sebze fiyatlarının yüzde 45 oranında düştüğünü ifade ederek, çoğu ürünün elinde kaldığını söyledi. Üretici Doğukan Celbiş, “İhracat ve marketlerde büyük ihtimalle durgunluk yaşanacağı için, ürünlerimizi kime satacağımızı bilmiyoruz. Çoğu ürün elimde kaldı. 17 günlük tam kapanma da çiftçiler, ürünleri ellerinde kalacağı endişesiyle büyük sıkıntıya girecekler” dedi.

Üreticinin ürünlerinin elinde kalmasının önüne geçmek için, tam kapanma döneminde denetimli olarak semt pazarlarının açılması talebinde bulunan üretici Çağatay Şekeroğlu, “Bugün patlıcan seramızda hasat yaptık, hale gönderdik. 17 günlük kapanmanın verdiği sıkıntılardan dolayı ürünümüzü satmakta zorluk yaşadık. Geçen haftalarda 4 liraya ürün verirken, bu hafta 2 liraya vermekte zorlanıyoruz. Devletimizin sonuna kadar arkasındayız. Bu sürecin hep beraber üstesinden gelmemiz gerekiyor. Ama pazarları denetimli bir şekilde açarlarsa biz de ürünlerimizi değerlendirme fırsatı yakalamış oluruz” şeklinde konuştu.

