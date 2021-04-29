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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasının yanında ev tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi morgdan alındı

İHA

Kocasının yanında ev tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi morgdan alındı

Burdur’un Bucak ilçesinde kocasının yanında, av tüfeği ile öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi morgdan alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki bir şarküteri dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen Ramazan T. (30) henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında bulunan av tüfeğiyle Hatice Işık’a (28) 3 el ateş etti. Olay anında Hatice Işık’ın yanında bulunan eşi Mehmet Işık, zanlının üzerine atlayarak av tüfeğini elinden almayı başardı. Katil zanlısı Mehmet Işık’a, “Sizinle işim bitmedi. Görüşeceğiz” dedikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Genç kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hatice Işık’ın cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı duyarak genç kadının çalıştığı iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Işık’ın cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Işık’ın cenazesi eşi Mehmet Işık ve yakınları tarafından alındı. Genç kadının cenazesinin Bucak’ta toprağa verileceği öğrenildi.
Ramazan T. ise kaçtığı bağ evinde polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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