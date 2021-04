Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği ramazan kolisi dağıtım törenine katılan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, organ bağışının önemini vurguladı.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) tarafından düzenlenen ramazan kolisi dağıtımına katıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesinde bulunan AKBÖHONDER Derneği binasında gerçekleşen dağıtıma Rektör Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim yardımcıları Prof. Dr. Yıldıray Çete, Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile yardımda bulunulan vatandaşlar katıldı.



“Organ bağışı çağrısı”

Organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıtımda bulunan Rektör Özkan, organ bağışı çağrısı yaptı. Organ nakillerinin kadavradan ve canlıdan yapılabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bizim için kadavradan nakiller çok kıymetli. Özellikle kalpte ve karaciğerde, kol naklinde ve yüz naklinde canlı verici şansımızda yok. Bu anlamda bazı insanların kadavradan vericiye muhtaç oranları yüzde yüz. Özellikle ramazan ayında insanların en hassas oldukları paylaşmayı sevdikleri ve daha derinden andıkları bir aydayız. Organ paylaşımı da kesinlikle öyle. Bu konuda duyarlı olmak insanların ve ailelerinin hayatını değiştiriyor. Bekleyen bebekler, çocuklar var. İnsanın kendi başına gelmediği zaman maalesef anlayamıyor önemini. Ramazan ayı içinde tekrar hatırlatmakta fayda var halkımıza. Organ bağışı çok önemli, çok kıymetli lütfen bunu göz ardı etmeyelim” şeklinde konuştu.



“Bir aile gibiyiz”

Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi organ nakliyle ön planda olan bir üniversite. Her hasta çok kıymetli ama bizim onlarla ömür boyu olan takiplerimiz neticesinde iletişimimiz daha farklı elbette. Organ nakli hastalarının aktif bir derneği de var. Her zaman iletişimde olmayı çok seviyoruz. Ramazan ayında da güzel bir organizasyon yapmışlar. Bağışlarla ramazan paketi dağıttılar. Çok güzel bir gündü, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yardımlarının 155 gıda kolisi ve bir miktar nakit yardımı şeklinde olduğunu söyleyen AKBÖHONDER Dernek Başkanı Mehmet Şahan ise 1994 yılında kurulan bir dernek olduklarını söyleyerek “Yurt dışından ve yurt içinden gelen organ nakli hastalarına sahip çıkıyoruz. Organ nakli olmak isteyenlere yol gösteriyoruz ve barınmalarını sağlıyoruz. Biz bir aile gibiyiz, hepimiz kardeşiz. Bizim bir sloganımız var; Bugün biz, yarın belki de siz. Bugünde ramazan günü nedeniyle kardeşlerimize hayır seven insanlarımızın vermiş olduğu bağışlarla gıda yardımı yapmaktayız. Tüm insanlarımızı organ bağışına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

