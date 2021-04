CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, dün yaptığı basın toplantısında ‘Keskin Belediyesi’ yerine ‘Kepez Belediyesi’ demesi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü kızdırdı. Tütüncü, belediye binası önünde konunun takipçisi olacaklarını beyan eden bir basın açıklaması düzenledi. Tütüncü açıklamasında, “Bu iş burada bitmeyecek, bu iş kapanmayacak, bu iş Türk yargısı önünde hesaplaşmaya gidecek. Kendilerine yargı önünde, hukuk devleti ilkesi içerisinde her türlü haklarımızı takip etmek sureti ile hesap soracağız” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de dün düzenlediği basın toplantısında, sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti’nde, resmi makamlarda oturup da, bir kişinin Ermeni soykırımından dolayı kim özür diledi? Kim bu soykırıma destek verdi, arıyorsa; bunu da, buradan bir kere daha gösteriyoruz. Kendi Kepez Belediye Başkanıdır. Diyor ki; soykırım yapmıştır ve bundan dolayı özür diliyorum” ifadelerini kullanan Özkoç'un 'Keskin Belediyesi' yerine 'Kepez Belediyesi' diyerek belediyelerin isimlerini karıştırdığı anlaşıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dün CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un belediye isimlerini karıştırarak yaptığı basın açıklamasından sonra, bugün belediye binası önünde basın açıklaması düzenledi. Konuyu, belediye olarak Türk yargısına taşıyacaklarını belirten Tütüncü, Engin Özkoç’tan özür beklediğini dile getirdi.



“Kendini bilmez birisine sessiz kalamazdım”

Bu konuya sessiz kalamayacağını belirten Hakan Tütüncü, “Bilindiği gibi dün TBMM çatısı altında Engin Özkoç’un hakkımızda iftiralarla dolu ağzından yayılan ufunetlerle son derece üzüldüğümüz, bizi sevenlerin de incindiği saatler yaşadık. Bunlar hepimiz için üzücüydü. Öncelikle şunları ifade etmek isterim. Söylediği hiçbir şeyin altlı dayanağı yoktur ve bunlar tamamen yalan ürünü, hayal mahsulü olan şeylerdir. Konuşan, bir grup başkanvekiliydi. Toplantının yapıldığı yer aziz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altıydı. Ağzına her geleni söyleyen kendini bilmez birisine sessiz kalamazdım, söylediklerini içine atamazdım. Çamur at izi kalsın anlayışına karşı hakikatleri burada Kepez binası önünde arkadaşlarım ile birlikle, başkanlarımla birlikle ifade etmeliydik” dedi.



“Basın toplantısının odağında sadece şahsım vardır”

Şahsına yönelik bir toplantı olduğunu söyleyen Tütüncü, “Dünkü basın toplantısının odağında sadece şahsım vardır. Başka bir gündemi olmayan bu toplantı için belli ki Engin Özkoç’a birileri belli bir not getirmiş, o da buldumcuk olmuş, işin üzerine atlamış ve TBMM çatısı altında adete ağızından ufunetler saçılan bir nutuk çekiyor. Eline bir tane kağıt almış. Kağıda baksa kağıdın ortasındaki fotoğraf Kepez Belediye Başkanı değil. Öfke, nefret o kadar gözlerini bürümüş ki maalesef kağıtta ne yazdığını, fotoğrafta kimin olduğunu bile bilemeyecek kadar farklı, aciz bir tablo içerisindeyiz” dedi.



“İnsanlıktan nasibini aldıysan kalkarsın efendi gibi özür dilersin”

Özür beklediğini ifade eden Hakan Tütüncü, “Engin Özkoç’a sesleniyorum. Bana bak Engin Özkoç, sana söylüyorum. Eğer sen de zerre kadar haysiyet varsa, insanlıktan zerre kadar nasibini almışsan, Kepez Belediye Başkanının sözde Ermeni Soykırımına dair beyanını çıkartır, gösterirsin. Gösteremediysen yine zerre kadar insanlıktan nasibini aldıysan kalkarsın efendi gibi özür dilersin” diye konuştu.



“Ağır bir haksızlık”

Ağır bir haksızlık olduğunun altını çizen Hakan Tütüncü, “Sözde Ermeni Soykırımı ile sözde Ermeni Soykırımından dolayı özür dileme ile Kepez Belediyesini, Kepez Belediye Başkanını yan yana getirmek zalimliktir. Bu sadece şahsıma yöneltilmiş bir istismar değildir. Şahsımı tahkir ve tezyife yönelik değildir. Bu Kepez ekibine, gecesini gündüzüne katıp sadece milletine hizmet etmekten başka hiçbir derdi olmayan çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerine, ekibime, sevenlerimize, hemşehrilerimize ve seçmenlerimize karşı yapılmış ağır bir haksızlıktır” dedi.



“Güneş balçıkla sıvanmaz”

Notun kimler tarafından verildiğini beyan eden Tütüncü, “O notu kimlerin hangi saiklerle Özkoç’a verdiğini biliyorum. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Güneş balçıkla sıvanmaz, Kepez’de kervan yürüyor. Yolunu şaşırmış bu arkadaşa bu mübarek günlerde Rabbimden hidayet diliyorum. Onun şahsımıza bir özür borcu olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. Bütün Kepez halkı ile birlikte, ekibimle birlikte bu özrü de beklediğimi özellikle söylüyorum” şeklinde konuştu.



“Bu düpedüz bir iftiradır”

Olayın bir iftira olduğunu belirten Tütüncü, “Dün öğleden sonra başlayan bu kafa karıştıran basın toplantısı ve sonrasındaki yaşananlar bugün sabah saatlerine kadar telefonlarımızın susmamasını sağladı. Arayanlar bu işin aslı nedir diyorlar. Onların hepsine biz işin aslını anlatmakla vakit geçirdik. Tam kapanmanın bir gün öncesinde bu ekibin bu binanın içerisinde yapacak o kadar çok işi varken, önümüzdeki 17 Mayıs’a kadar planlama, çalışma yapmak gibi bir mesuliyeti varken bu vakit kaybı bize zulüm değil de nedir? Siyaset bu kadar ucuz mu? Tertemiz insanların üzerine aslı astarı olmayan iftiraları atıp sonra kenara çekilmek kadar basit mi? Bir grup başkan vekilliği makamı bu kadar basit makam mı? Siyaset sadece yalandan, iftiradan mı ibaret? Yalan söyleyene bu bir yalandır, yalan söyleyene ne denir? Bu düpedüz bir iftiradır. İftira atana ne denir” ifadelerini kullandı.



“Elem ve üzüntü içerisindeyiz”

Yargı önünde hesaplaşma olacağını söyleyen Tütüncü, “Bugün bu yolunu şaşırmış arkadaşın, ipe sapa gelmez deli saçması beyanları sebebi ile burada bir araya gelmek zorunda olduğumuzdan dolayı elem ve üzüntü içerisindeyiz. Sosyal medyadan gerekli açıklamaları yaptık. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Engin Özkoç, bu iş burada bitmeyecek, bu iş kapanmayacak, bu iş Türk yargısı önünde hesaplaşmaya gidecek. Kendilerine yargı önünde, hukuk devleti ilkesi içerisinde her türlü haklarımızı takip etmek sureti ile hesap soracağız. İnsanların, onurlarına, şereflerine, haysiyetlerine leke süreceksiniz, gözden düşürmeye çalışacaksınız sonrada kenara çekileceksiniz. Yargı önünde gerekli hesabı soracağız. Güneş balçıkla sıvanmaz, siz bildiğiniz yolda devam edin, sizin yolunuz size, bizim yolumuz bize diyorum. Siz ne yaparsanız yapın. Biz vatana, millete hizmet etmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.