Alanya’da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

İHA

Alanya’da yasa dışı bahis operasyonuna 4 tutuklama, 1 ev hapsi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsi cezası aldı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Güllerpınarı ve Konaklı mahallelerinde bulunan iki iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen işletmeler ve yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ev ile 2 iş yeri olmak üzere toplam 8 noktaya baskın düzenledi. Baskında iddaa bayi sahibi olduğu öğrenilen Raşit G. K. ile Hasan Y., Nuri Y., Şevket E., İlyas S. ve Ali F. A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyal, 9 kök Hint keneviri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 dolar, 52 bin 100 TL ve yasa dışı bahis para alışverişinde kullanılan 3 defter ele geçirildi. Baskınlar sırasında yasadışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişinin hakkında ise 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İlyas S. savcılık talimatıyla serbest kaldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sulh ceza hakimliğince Ali F. A. ev hapsi kararı verilerek, serbest bırakılırken, Hasan Y., Nuri Y., Şevket E. ve Raşit G. K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Kalp gözümüz açık' diyerek 800 bin lira dolandıran çifte 15'er yıl hapis istemi
YEREL HABERLER 'Kalp gözümüz açık' diyerek 800 bin lira dolandıran ...
Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile vatandaş akını Sahilde oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmadı
YEREL HABERLER Tam kapanmaya saatler kala dünyaca ünlü sahile ...
CHP'li Özkoç'un sözde soykırıma ismini karıştırdığı belediye, konuyu mahkemeye taşıyor Keskin Belediyesi yerine Kepez Belediyesi dedi, Kepez Belediye Başkanı sert tepki gösterdi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: "Engin Özkoç, bu iş burada bitmeyecek, burada kapanmayacak" "Öfke, nefret o kadar gözlerini bürümüş ki maalesef kağıtta ne yazdığını, fotoğrafta kimin olduğunu bile bilemeyecek kadar farklı, aciz bir tablo içerisindeyiz"
YEREL HABERLER CHP'li Özkoç'un sözde soykırıma ismini karıştırdığı ...
Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen hastalara ramazan paketi dağıttı
YEREL HABERLER Rektör Özkan organ nakli olan ve nakil bekleyen ...
Başkan Uysal, “Dayanışma içinde olacağız”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Dayanışma içinde olacağız”
Serik Belediyesporda Yeni başkan Halil Deligöz
YEREL HABERLER Serik Belediyesporda Yeni başkan Halil Deligöz
Alanya’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da kaçak tütün operasyonu
Genç doktor mesleğinin baharında hayata tutunamadı
YEREL HABERLER Genç doktor mesleğinin baharında hayata tutunamadı
Hal Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Hal Köprülü Kavşağı bakım için trafiğe kapatılacak
Alanya’da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Alanya’da operasyonda yakalanan yasa dışı bahis ...
Üçgen’de çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Üçgen’de çalışmalar başladı
Kocasının yanında ev tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Kocasının yanında ev tüfeğiyle öldürülen kadının ...
Konyaaltı ‘tam kapanma’ya hazır
YEREL HABERLER Konyaaltı ‘tam kapanma’ya hazır
(ÖZEL) 17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün toplama telaşı başladı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 17 günlük tam kapanma öncesi seralarda ürün ...
Rauf Denktaş Köprüsü “Müze Köprü” oluyor
YEREL HABERLER Rauf Denktaş Köprüsü “Müze Köprü” oluyor
Antalya'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Antalya'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk
Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Evin önünde bağlı köpeğe silahlı saldırı kamerada
Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek isteyenlere ‘çalıntı abi dikkat et’ dediler Polise haber verileceğini anlayan iki çocuk, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Çaldıkları motosiklet arızalandı, yardım etmek ...
Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama sonuç alamadılar Korkuteli’nde kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Kesilen cezalara tepki gösterip itiraz ettiler ama ...
2021 sezonundan beklenti 25 milyon turist TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Turizmde başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi”
YEREL HABERLER 2021 sezonundan beklenti 25 milyon turist TÜRSAB ...
Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı
YEREL HABERLER Noel Baba Kuş Cenneti'nde bu yıl 2 flamingo ayrılmadı
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
YEREL HABERLER Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik ...
Halk ozanı Hilmi Şahballı'ya, kalp ameliyatı
YEREL HABERLER Halk ozanı Hilmi Şahballı'ya, kalp ameliyatı
Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü Şahballı’ya stent takıldı, sonrasında tıkalı olan üç damarı değiştirildi
YEREL HABERLER Halk Ozanı Hilmi Şahballı ölümden döndü Şahballı’ya ...