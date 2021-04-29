Hortum seralara zarar verdi

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Korkuteli’ne bağlı Sımandır Mahallesi’nde meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Sımandır Mahallesi’nde meydana gelen hortumda Hüseyin Kartal isimli üreticiye ait 2 bin 400 metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçurdu.

Zararlarının büyük olduğunu aktaran üretici Hüseyin Kartal, sadece seralarının parçalanmadığını, içerisinde bulunan ve 4 gün önce ekilen domates fidelerinin de zarar gördüğünü ifade etti.

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