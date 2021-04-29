Tam kapanma öncesi son nikahlar Kapanmaya girmeden dünya evine girdiler

Tam kapanma öncesi Antalya’da son nikahlar kıyıldı. Kapanmaya saatler kala dünya evine giren İbrahim Bakkalcı, “Çok yoğun geçti. İki ayağımız bir pabuca girdi. Hiçbir şeyi yetiştiremedik. Şansımıza nikah tarihi bugündü, nikahımız ertelenmedi ama sonraki planlarımız ertelendi” dedi.

Antalya’da 17 günlük tam kapanmaya girmeden önce, nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Önceden gün ve saatleri belirlenen çiftler, tam kapanmaya girmeden, dünya evine girdi.



“Hiçbir şeyi yetiştiremedik”

Nikahı kıyılan çiftlerden damat İbrahim Bakkalcı, “Çok yoğun geçti. İki ayağımız bir pabuca girdi. Hiçbir şeyi yetiştiremedik. Şansımıza nikah tarihi bugündü, nikahımız ertelenmedi ama sonraki planlarımız ertelendi. En azından balayımızı gerçekleştiremeyeceğiz. Düğün zaten yapamıyoruz, hayalimizdeki gibi olamayacak, pandemi sebebiyle belki hiç olmayacak. İleride düğün yapmayı düşünüyoruz” dedi.



“Kapanma öncesi bize hediye oldu”

Pandemi öncesinde nikahı kıyılan Serkan Gönen de, “Yetiştirebildiğimiz için mutluyuz. Tam kapanmadan önce nikahımız kıyılıyor. Eşim yabancı, hızlı bir şekilde çağırdık. Kapanma olmadan nikahımız kıyılsın diye. Sağ olsun yetiştirdiler. Kapanma öncesi bize hediye oldu. Yetiştirme heyecanı vardı, şu anda daha da heyecanlıyız. Son dakikalarımız. Hayallerimiz vardı. Doğum gününe denk getirmeye çalışıyorduk ama 7. aya kadar uzamaması için şimdi kıydık. Mutluyuz. Balayı programı yapacağız ama kısıtlamada nasıl olacak bilmiyoruz” diye konuştu.

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