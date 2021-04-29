Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde çıkan hortum sonucu bir üreticinin 2 bin 400 metrekarelik serası yıkıldı, dikili domates fideleri de zarar gördü.

Sımandır Mahallesi'nde dün akşam şiddetli rüzgarın ardından hortum çıktı. Bölgede seracılık yapan Hüseyin Kartal'ın 2 bin 400 metrekarelik serasından geçen hortum, büyük hasara neden oldu. Hortumda seranın üzerindeki naylon uçarken, demir iskelet de dağıldı. Seraya 4 gün önce dikimi yapılan domates fideleri de zarar gördü.

Zararının büyük olduğunu söyleyen Hüseyin Kartal, sadece serasının parçalanmadığını içinde bulunan domates fidelerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Sımandır Mahalle Muhtarı Mustafa Demir de hortumun neden olduğu zararın karşılanması için ekiplerin inceleme yaptığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-04-29 16:05:45



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