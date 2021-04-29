Doğum günü alışverişine giderken kazada öldü; oğlu ve 4 yakını yaralandı

ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde oğluna doğum günü alışverişine giden Zeynep Apçin'in (31) kullandığı otomobile kavşakta kamyon çarptı. Kamyonun önünde metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlunun da aralarında bulunduğu 5 yakını yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde FinikeKumluca karayolunda meydana geldi. Zeynep Apçin, oğlunun doğum günü öncesi 07 ZBZ 06 plakalı otomobiliyle alışveriş için yola çıktı. Apçin'in otomobiline, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu kavşakta E.A. yönetimindeki 07 TDE 08 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun metrelerce önünde sürüklediği otomobil, hurdaya döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Zeynep Apçin yaşamını yitirdi, oğlu Cemil (5) ile yakınları Selda (41), Emine (25), Hatice (15) ve Arife Miray Apçin (5) yaralandı.
AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Arife Miray Apçin ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.
Kamyon şoförü E.A. ise gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERADA
Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kavşakta bekleyen otomobilin bir süre sonra hareket ettiği, bu sırada kamyonun otomobile çarpıp metrelerce önünde sürüklediği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-04-29 16:51:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.