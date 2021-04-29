Antalya'da kısıtlama öncesinde yoğunluk, sonrasında sessizlik

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 17 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk, sonrasında ise sessizlik hakim oldu. Kentte kısıtlamaya girileceği saate yakın oluşan trafik, kısıtlama saatinden yaklaşık 45 dakika sonra azalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00 ile 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00´e kadar sürecek tam kapanmaya dakikalar kala, Antalya´nın ana arterleri ve işlek caddelerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle Yüzüncü Yıl Bulvarı´nda araç trafiği kuyruğu oluşurken, insan sirkülasyonunun fazla olduğu Üçkapılar bölgesinde de yoğunluk oluştu. Kısıtlama saati başladığında ise Yüzüncü yıl Bulvarı´nda oluşan trafiğin sürdüğü gözlendi.
KONYAALTI SAHİLİ SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Polis ekipleri, 17 günlük kısıtlamanın başlamasıyla denetimlerini artırırken, yasak saatiyle beraber dışarıda olan vatandaşlar da evlerine bir an önce gitmeleri konusunda uyarıldı. Saatler ilerledikçe cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Gündüz saatlerindeki yoğunluğuyla yaz aylarını aratmayan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamaya birlikte sessizliğe büründü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-29 20:41:41
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