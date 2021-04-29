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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 0-0

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 0-0


Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan (Dk. 71 Efkan), Efecan (Dk. 81 Damian), Salih (Dk. 86 Umut), Davidson (Dk. 86 Tayfur), Mustafa (Dk. 80 Adam)
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner (Dk. 90+2 Novak), Ozan, Sosa, Mert Hakan (Dk. 46. Gustavo), Mesut Özil (Dk.64 Osai Samuel), Pelkas (Dk. 80 Sinan), Valencia (Dk. 90+2 Marcel Tisserand)
SARI KARTLAR:  Tzavellas, Berkay, Efkan (Aytemiz Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)Süper Lig´in 38´inci haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçe´yi ağırladı. Karşılaşma 0-0´lık skorla sona erdi.
4´üncü dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağdan Valencia topu ön direkte Pekas´a ortaladı ancak top kalecide Marafona´da kaldı.
9´uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı dışında oluşan karambolde Mustafa topu soldaki Davidson´a aktardı. Davidson´un vuruşunda top az farkla auta gitti.
21´inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında topu ileri süren Ozan´ın ceza sahası önüne gönderdiği topu kontrol eden Caner sert vurdu. Topu kaleci Maraffona tokatlayarak uzaklaştırdı.
22´nci dakikada devam eden Fenerbahçe atağında sağ kanattan Mert Hakan'ın ceza sahasının sağına doğru havalandırdığı topa Pelkas hareketlendi. Gelişine yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.
23´üncü dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Juanfran´ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Salih aşırtma bir vuruş denedi. Top üst direkten sekerek auta gitti.
26´ncı dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mesut'un sağ kanattan kale sahasına çıkarttığı topa Valencia hareketlendi. Ceza sahasında topa doğru doğru hamle yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun ardından VAR´ı inceleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun ofsayt olduğunu göstererek penaltıyı iptal etti.
35´inci dakikada gelişen Alanyaspor kontratağında topu orta sahada kazanan Efecan soldan koşu yapan Davidson´a aktardı. Hızla ceza sahasına sokulan bu oyuncu geriden gelen Berkan´a pasladı. Ceza sahası dışında topu düzelten Berkan´ın sert vuruşunu kaleci Harun güçlükle kornere çeldi.
43´üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontratağında Efecan´ın ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Davidson´a bu oyuncuya arkadan koşu yapan Gökan Gönül kayarak müdahale etti. Davidson´un yerde kalmasıyla Gökhan Gönül´e kırmızı kart gösteren Yaşar Kemal Uğurlu, Gönül´ü soyunma odasına gönderdi.
45+1´inci dakikada penaltı pozisyonunun devamında verilen serbest vuruşta topun başına geçen Salih Uçan´ın kaleyi düşündüğü vuruşu savunma barajından geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0´lık beraberlikle sonlandı.
55´inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında korner çizgisine kadar topu taşıyan Juanfran dönerek topu penaltı noktasına gönderdi. Ceza sahasına hızla sokulan Davidson gelişine sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.
61´inci dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında ileride topla buluşan Pelkas, hızla ilerleyerek ceza sahası yayından şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
63´üncü dakikadaki Alanyaspor atağında Salih'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Davidson, topu Harun'un üzerinden aşırtıp yeniden önüne aldı. Vuruşunu yapmak isterken son anda Ozan Tufan araya girdi ve Davidson boş kaleye şutu gerçekleştiremedi.
69´uncu dakikada gelişen Fernebahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Valencia, süratle ceza sahasına sokuldu. Topu Osayi-Samuel'e aktarmak fakat son anda araya giren Marafona topun sahibi oldu.
75´inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası çaprazında topla buluşan Efkan yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top üst direğe çarparak gol çizgisine sekti. Seken topu kaleci Harun uzaklaştırdı.
86´ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Salih ceza sahası önünden sert vurdu. Çatala giden topu kaleci Harun tokatlayarak uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0´lık skorla golsüz sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2021-04-29 22:36:12

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